4 найкращі ковзанки Києва для відпочинку з родиною та друзями

Ковзанка на набережній ТРЦ "River Mall"

На набережній біля ТРЦ "River Mall" вже запрацювала льодова "Кришталева ковзанка" просто неба площею 1600 квадратних метрів.

У центрі сяє святкова ялинка у формі величезного кришталю. На території також працює велика італійська карусель та безліч фудкортів.

Найкращі ковзанки Києва (фото: instagram.com/rivermallua)

Ковзанка під відкритим небом на ВДНГ "Зимова країна"

Льодова ковзанка просто неба на території національного комплексу ВДНГ у Києві тішить відвідувачів щорічно. Сезон 2023-2024 не став винятком, це є однією з найбільших ковзанок у Європі.

Одночасно може кататись до 500 відвідувачів. У центрі ковзанки красуватиметься неонова ялинка, яку ніби тримають чотири сніговики. На території зручні роздягальні. Плюсом є те, що генератори зможуть забезпечити роботу локації навіть при вимкненні світла.

А фудкорти з теплими напоями та стравами, у тому числі приготованими на вогні - подарують незабутній смак.

Найкращі ковзанки Києва (фото: instagram.com/vdngkyiv)

Відкрита ковзанка "IceLights"

Біля найбільшого маркет-молу "Даринок", відкрилась льодова ковзанка "Ice Lights" з казковою атмосферою. Під світлом сотень ліхтариків, розсипаних як зірки, можна гарно провести час. А смачна їжа, гарячі напої та святковий вайб лише доповнить атмосферу та підніме настрій.

Найкращі ковзанки Києва (фото: instagram.com/ice.and.lights)

Крита льодова арена ВДНГ

Окрім щорічної сезонної "Зимової країни" відвідувачі мають можливість завітати на криту ковзанка ВДНГ. У 2023-2024 роках на масове катання відведено кілька годин у будні дні.

А ось весь останній час, крита ковзанка на ВДНГ використовується для професійних тренувань та проведення спортивних змагань з хокею, тож уважно слідкуйте за розкладом.

Найкращі ковзанки Києва (фото: instagram.com/vdngkyiv)