4 лучших катка Киева для отдыха с семьей и друзьями

Каток на набережной ТРЦ "River Mall"

На набережной возле ТРЦ "River Mall" уже заработал ледовый "Хрустальный каток" под открытым небом площадью 1600 квадратных метров.

В центре сияет праздничная елка в форме огромного хрусталя. На территории также работает крупная итальянская карусель и множество фудкортов.

Лучшие катки Киева (фото: instagram.com/rivermallua)

Каток под открытым небом на ВДНХ "Зимняя страна"

Ледовый каток под открытым небом на территории национального комплекса ВДНХ в Киеве радует посетителей ежегодно. Сезон 2023-2024 не стал исключением, это является одним из самых больших катков в Европе.

Одновременно может кататься до 500 посетителей. В центре катка будет красоваться неоновая елка, которую будто держат четыре снеговика. На территории удобны раздевалки. Плюсом является то, что генераторы могут обеспечить работу локации даже при выключении света.

А фудкорты с теплыми напитками и блюдами, в том числе приготовленными на огне, подарят незабываемый вкус.

Лучшие катки Киева (фото: instagram.com/vdngkyiv)

Открытый каток "IceLights"

У крупнейшего маркет-мола "Дарынок", открылся ледовый каток "Ice Lights" со сказочной атмосферой. Под светом сотен фонариков, рассыпанных как звезды, можно хорошо провести время. А вкусная еда, горячие напитки и праздничный вайб только дополнит атмосферу и поднимет настроение.

Лучшие катки Киева (фото: instagram.com/ice.and.lights)

Крытая ледовая арена ВДНХ

Кроме ежегодной сезонной "Зимней страны" посетители имеют возможность посетить крытый каток ВДНХ. В 2023-2024 годах на массовое катание отведено несколько часов в будние дни.

А вот все остальное время, крытый каток на ВДНХ используется для профессиональных тренировок и проведения спортивных соревнований по хоккею, поэтому внимательно следите за расписанием.

Лучшие катки Киева (фото: instagram.com/vdngkyiv)