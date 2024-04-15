4 найкращі телефони з найпотужнішими батареями

OnePlus 12

OnePlus 12 не тільки пропонує першокласну продуктивність, але й має один з найбільших акумуляторів, що швидко заряджається, серед усіх флагманів. Акумулятор ємністю 5 400 мА/год можна заряджати зі швидкістю до 80 Вт по дроту і до 50 Вт по бездротовій мережі.

На відміну від деяких попередніх моделей OnePlus, цей телефон підтримує LTE та 5G більшості операторів зв'язку.

OnePlus 12

Samsung Galaxy S24+

Galaxy S24+ легко не помітити, оскільки більшу частину уваги займає дорожчий S24 Ultra, але це чудовий телефон, і, ймовірно, він краще підійде більшості людям, ніж S24 Ultra.

Samsung оснастила акумулятор ємністю 4 900 мА/год з функцією швидкого заряджання потужністю 45 Вт, тому ви можете легко пропрацювати весь день без підзарядки.

Samsung Galaxy S24+

OnePlus Nord N30 5G

Хоча Nord N30 далеко від найкращих конкурентів за продуктивністю, він більш ніж виправдовує свою респектабельну ціну 300 доларів. Дисплей, обладнання та програмне забезпечення працюють добре, а батареї вистачає на весь день, якщо тільки ви не займаєтеся чимось особливо втомливим, наприклад, не граєте багато ігор.

OnePlus Nord N30 5G

Asus Zenfone 10

Небагато телефонів можуть конкурувати з Zenfone 10, коли йдеться про преміальні можливості в такому маленькому корпусі. Вражаюча якість дисплея, максимальна продуктивність та простота використання однією рукою роблять цю модель улюбленою для багатьох користувачів

Швидка зарядка забезпечує потужність до 30 Вт, але пропонує бездротову зарядку потужністю 15 Вт, а зарядка акумулятора ємністю 4 300 мА/год не займає багато часу.

Asus Zenfone 10