4 лучших телефона с самыми мощными батареями

Несмотря на все достижения смартфонов за последние несколько лет, одно остается неизменным: время автономной работы. Благодаря быстрым процессорам, дисплеям и приложениям даже большая емкость может с трудом обеспечить длительное время автономной работы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о мобильных технологиях Android Police рассказывает о телефонах с самыми мощными батареями.
OnePlus 12 не только предлагает первоклассную производительность, но и имеет один из самых больших и быстро заряжающихся аккумуляторов среди всех флагманов. Аккумулятор емкостью 5 400 мА/ч можно заряжать со скоростью до 80 Вт по проводу и до 50 Вт по беспроводной сети.
В отличие от некоторых прошлых моделей OnePlus, этот телефон поддерживает LTE и 5G большинства операторов связи.
Galaxy S24+ легко не заметить, поскольку большую часть внимания занимает более дорогой S24 Ultra, но это отличный телефон, и, вероятно, он лучше подойдет большинству людей, чем S24 Ultra.
Samsung оснастила аккумулятор емкостью 4 900 мА/ч с функцией быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поэтому вы можете легко проработать весь день без подзарядки.
Хотя Nord N30 далеко от лучших конкурентов по производительности, он более чем оправдывает свою респектабельную цену в 300 долларов. Дисплей, оборудование и программное обеспечение работают хорошо, а батареи хватает на весь день, если только вы не заниматетесь чем-то особенно утомительным, например, не играете во много игр.
Немногие телефоны могут конкурировать с Zenfone 10, когда речь идет о премиальных возможностях в таком маленьком корпусе. Впечатляющее качество дисплея, максимальная производительность и простота использования одной рукой делают эту модель любимой для многих пользователей
Быстрая зарядка обеспечивает мощность всего до 30 Вт, но предлагает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а зарядка аккумулятора емкостью 4 300 мА/ч не занимает много времени.
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