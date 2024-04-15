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4 лучших телефона с самыми мощными батареями

Лучшие телефоны по времени автономной работы (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Несмотря на все достижения смартфонов за последние несколько лет, одно остается неизменным: время автономной работы. Благодаря быстрым процессорам, дисплеям и приложениям даже большая емкость может с трудом обеспечить длительное время автономной работы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о мобильных технологиях Android Police рассказывает о телефонах с самыми мощными батареями.

OnePlus 12

OnePlus 12 не только предлагает первоклассную производительность, но и имеет один из самых больших и быстро заряжающихся аккумуляторов среди всех флагманов. Аккумулятор емкостью 5 400 мА/ч можно заряжать со скоростью до 80 Вт по проводу и до 50 Вт по беспроводной сети.

В отличие от некоторых прошлых моделей OnePlus, этот телефон поддерживает LTE и 5G большинства операторов связи.

OnePlus 12

Samsung Galaxy S24+

Galaxy S24+ легко не заметить, поскольку большую часть внимания занимает более дорогой S24 Ultra, но это отличный телефон, и, вероятно, он лучше подойдет большинству людей, чем S24 Ultra.

Samsung оснастила аккумулятор емкостью 4 900 мА/ч с функцией быстрой зарядки мощностью 45 Вт, поэтому вы можете легко проработать весь день без подзарядки.

Samsung Galaxy S24+

OnePlus Nord N30 5G

Хотя Nord N30 далеко от лучших конкурентов по производительности, он более чем оправдывает свою респектабельную цену в 300 долларов. Дисплей, оборудование и программное обеспечение работают хорошо, а батареи хватает на весь день, если только вы не заниматетесь чем-то особенно утомительным, например, не играете во много игр.

OnePlus Nord N30 5G

Asus Zenfone 10

Немногие телефоны могут конкурировать с Zenfone 10, когда речь идет о премиальных возможностях в таком маленьком корпусе. Впечатляющее качество дисплея, максимальная производительность и простота использования одной рукой делают эту модель любимой для многих пользователей

Быстрая зарядка обеспечивает мощность всего до 30 Вт, но предлагает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, а зарядка аккумулятора емкостью 4 300 мА/ч не занимает много времени.

Asus Zenfone 10

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