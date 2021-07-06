4-летний малыш гулял по подоконнику девятого этажа: видео момента ЧП в Мариуполе

В Мариуполе четырехлетнего малыша, который гулял по подоконнику на девятом этаже, сняли на видео и разместили кадры в социальных сетях. На место сразу выехала полиция, чтобы разобраться в ситуации.
Почему ребенок оказался на подоконнике, и как уберечь малышей от страшной трагедии - читайте ниже в нашем материале.
Инцидент случился в понедельник, 5 июля.
Как рассказали в пресс-службе местной полиции, за ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат. Но они находились в соседней комнате.
"По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд", - сообщили в полиции.
На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату. Судя по всему, открывающаяся часть окна неисправна, так как заметен провис.
Видео: В Мариуполе ребенок гулял по подоконнику
В полиции напомнили, что чаще всего причинами травмирования и гибели детей становятся три мифа:
Малыш не успеет выпасть за минуту. На самом деле это не так. Достаточно секунды, чтобы случилось горе.
Москитная сетка спасет. Сетка предназначена для защиты от насекомых. Она легко снимается, и веса ребенка, который уперся на нее, не выдерживает.
Ребенок уже взрослый, он не выпадет. Даже если ребенку 6 лет, и он знает об угрозе открытых окон, это не гарантирует стопроцентной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Киеве чудом спасли девочку, которую уносило течение в опасном месте на пляже.