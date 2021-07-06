4-летний малыш гулял по подоконнику девятого этажа: видео момента ЧП в Мариуполе

Инцидент случился в понедельник, 5 июля.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, за ребенком в этот момент присматривали бабушка и 12-летний брат. Но они находились в соседней комнате.

"По инциденту составят административный материал, который в дальнейшем направят в суд", - сообщили в полиции.

На кадрах видно, как мальчик стоит на металлическом подоконнике, держась одной рукой за раму, а затем заходит в комнату. Судя по всему, открывающаяся часть окна неисправна, так как заметен провис.

Видео: В Мариуполе ребенок гулял по подоконнику

В полиции напомнили, что чаще всего причинами травмирования и гибели детей становятся три мифа:

Малыш не успеет выпасть за минуту. На самом деле это не так. Достаточно секунды, чтобы случилось горе.

Москитная сетка спасет. Сетка предназначена для защиты от насекомых. Она легко снимается, и веса ребенка, который уперся на нее, не выдерживает.

Ребенок уже взрослый, он не выпадет. Даже если ребенку 6 лет, и он знает об угрозе открытых окон, это не гарантирует стопроцентной безопасности.

Простые правила, которые спасут жизнь вашему ребенку: