4-річний малюк гуляв по підвіконню дев'ятого поверху: відео моменту НП в Маріуполі

Інцидент трапився в понеділок, 5 липня.

Як розповіли у прес-службі місцевої поліції, за дитиною в цей момент доглядали бабуся і 12-річний брат. Але вони перебували в сусідній кімнаті.

"Щодо інциденту складуть адміністративний матеріал, який надалі направлять до суду", - повідомили в поліції.

На кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату. Судячи з усього, відкривається частина вікна несправна, так як помітний провис.

Відео: у Маріуполі дитина гуляла по підвіконню

У поліції нагадали, що найчастіше причинами травмування та загибелі дітей стають три міфи:

Малюк не встигне випасти за хвилину. Насправді це не так. Достатньо секунди, щоб сталося горе.

Москітна сітка врятує. Сітка призначена для захисту від комах. Вона легко знімається, і ваги дитини, який уперся на неї, не витримує.

Дитина вже доросла, вона не випаде. Навіть якщо дитині 6 років, і вона знає про загрозу відкритих вікон, це не гарантує стовідсоткової безпеки.

Прості правила, які врятують життя вашій дитині: