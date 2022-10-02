4 лайфхаки, які допоможуть прискорити схуднення: процес піде набагато швидше

Ви стали менше їсти та приділяєте увагу корисним продуктам, регулярно робите зарядку і намагаєтеся рухатися. Але вага при цьому йде дуже повільно, і у вас починає падати мотивація.

Дієтолог Емі Гудсон у своїй книзі про здорове харчування пояснила, які помилки заважають знизити вагу і які 4 лайфхаки допоможуть це виправити.

Фахівець зазначає, що для досягнення довгострокового успіху мета має бути реалістичною. Не варто ставити за мету схуднути на 4 кг за два тижні, а краще націлитись на те, що ви позбавитеся від 500 г до 1 кг за один тиждень.

Для такого зниження ваги потрібно щодня спалювати на 500-1000 калорій більше, ніж ви вживаєте. Найефективніші способи - низькокалорійна дієта та регулярна фізична активність.

Вам потрібна клітковина

Відмінне джерело клітковини, яка не тільки насичує, а й допомагає забезпечити нормальну роботу кишківника – це темно-зелені овочі. Продукти з клітковиною також допомагають знизити кількість калорій, а разом із тим – схуднути.

Включіть у раціон листову зелень: у 100 г шпинату міститься 23 калорії, у 100 г стручкової квасолі – 19 калорій, у 100 г китайської капусти – 12 калорій.

З'єднайте вуглеводи з білками

Щоб позбавитися нападів голоду, потрібно з'єднати вуглеводи з білком. Емі Гудсон пояснює, що білок перетравлюється повільніше, тому почуття ситості триматиметься довго.

"Якщо ви їсте вуглеводи самі по собі, вони можуть підвищити рівень цукру в крові, а пізніше він знизиться - і станеться енергетичний збій", - пояснила дієтолог.

Білок є будівельним матеріалом для зростання м'язів, а м'язи більш метаболічно активні ніж жир. І це дозволяє організму спалювати більше калорій навіть під час відпочинку.

Пийте воду перед їжею

Випивайте склянку теплої води перед кожним прийомом їжі - це відмінна звичка допоможе вам швидше спалювати жир. Вода необхідна для оптимального функціонування органів. І підтримка водного балансу допомагає вживати менше калорій. Тим більше, що багато людей помилково сприймають спрагу за голод.

Вода, яку ви вип'єте перед їжею, наповнить шлунок, допоможе заспокоїти голод і при цьому не додасть зайвих калорій.

Раз на тиждень не їжте м'ясо

У США, а також у багатьох інших країнах світу, серед шанувальників здорового способу життя є цікава звичка - щопонеділка вони не їдять м'ясо та м'ясні продукти. Цим вони покращують своє здоров'я та "здоров'я планети". Емі Гудсон вважає, що участь у цій акції також допоможе знизити вагу.

Вегетаріанська дієта також сприяє схудненню, як середземноморська. Але бути вегетаріанцем чи веганом – це не означає автоматично, що ви вживаєте менше калорій. Важливо зосередитись на тому, що ви їсте щодня та збалансувати харчування так, щоб у їжі був якісний рослинний білок.