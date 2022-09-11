Эти четыре сигнала говорят о том, что нужно сделать перерыв в диете или совсем от нее отказаться
Один из важных факторов в процессе похудения или приведении своего организма в норму - положительный эффект на весь организм. Люди вводят диеты, начинают больше заниматься спортом и не всегда понимают, что наступил момент, когда нужно сделать перерыв или остановиться.
Какие четыре сигнала скажут вам, что нужно отказаться от диеты или сделать перерыв - читайте ниже.
Вы постоянно чувствуете голод
Диета - это не о том, как морить себя голодом. Любая диета должна насыщать организм всеми необходимыми питательными веществами и элементами. Особенно, если вы увеличили свои физические нагрузки.
Постоянное чувство голода или повышенный аппетит чаще всего говорит о том, что вам стоит отказаться от диеты, сделать перерыв или же поменять свой рацион.
Для похудения вам нужно сократить калории - факт. Но, если сокращение калорий очень сильное, то это плохо отобразится на самочувствии - вы начнете постоянно чувствовать голод, плохо спать и быстро раздражаться по каждому поводу.
Усталость стала хронической
Если вы чувствуете странную усталость даже после ночного отдыха - это плохой знак во время диеты. Множество диет связано с ограничениями, а значит, вы из рациона исключили продукты, которые давали необходимый уровень энергии, количество питательных веществ и калорий.
Если вы постоянно чувствуете усталость, то попробуйте сделать паузу в диете и откорректировать свой рацион так, чтобы в нем стало больше медленных углеводов.
Нет сил на тренировки
Отсутствие энергии и физических сил на тренировки - еще одна причина, чтобы сделать паузу в диете или совсем от нее отказаться. Спорт очень важен для процесса похудения, для набора мышечной массы и для здоровья в целом.
Но, если диета не обеспечивает вам достаточное количество энергии для занятия спортом - то это навредит вашему организму.
Повышенный уровень холестерина
Во многих диетах значительно сокращаются или полностью исключаются продукты с углеводами. Особенно это касается цельнозерновых продуктов и фруктов, которые являются также источниками клетчатки. А именно она контролирует уровень холестерина в крови.
Поэтому, если вы сидите на диете, которая предусматривает отказ от углеводов, проводите периодически анализы на уровень холестерина. Если он начнет расти - добавьте в рацион больше пищи с клетчаткой.
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