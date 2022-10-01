Ці поради щодо зниження ваги краще ігнорувати: розвінчані популярні міфи

Ті, хто бажає схуднути, можуть зустріти в інтернеті масу різноманітних порад щодо дієти та рекомендацій, як скинути зайву вагу. Серед таких лайфхаків є як ефективні, так і нічим не підтверджені міфи, що вводять в оману чи навіть шкодять.

Міф 1: завжди снідайте, навіть якщо ви не голодні

Існує твердження про важливість сніданку, щоб прискорити метаболізм після нічного сну. Таким чином, багато людей змушують себе їсти вранці, навіть якщо немає почуття голоду. Однак сніданок не обов'язково корисний для схуднення.

Так, дослідження показали, що прийом чи пропуск сніданку дуже мало впливає на вагу. Згідно з результатами одного з них люди, які пропускали сніданок, з'їдали за обідом на 144 калорії більше, ніж ті, хто їв уранці. Однак наприкінці дня їхнє загальне споживання калорій було на 408 калорій нижче.

Резюмуючи, експерти зазначають, що сніданок зранку не допомагає людям

худнути. А якщо вранці їсти апетит, краще на сніданок з'їсти багату білком їжу.

Міф 2: робіть соки, що "очищають"

Серед охочих схуднути дуже популярне очищення соками, також відоме як голодування на соках. Прихильники цієї думки стверджують, що так можна втратити до 4,5 кг на тиждень і позбавити своє тіло токсинів.

Насправді - дуже мало досліджень, що показують, що соки, що очищають, безпечні або ефективні.

В одному дослідженні жінки пили суміш лимонного соку та сиропу із вмістом менш як 500 калорій протягом 7 днів. Вони схудли та знизили резистентність до інсуліну. Але важливо звернути увагу на те, що будь-яка дієта з таким низьким вмістом калорій призведе до зниження ваги, та навряд чи дасть довгострокові результати.

Основна проблема полягає в тому, що очищення не встановлює тип здорових харчових навичок, необхідних для підтримки втрати ваги з часом. Щобільше, ці соки, як правило, містять багато цукру, але мало білка, що є поганою комбінацією для контролю апетиту та здоров'я.

Міф 3: зведіть до мінімуму продукти з високим вмістом натуральних жирів

Незважаючи на поширену думку, не всі жири шкідливі для здоров'я, і відмова від жирних продуктів необов'язково допоможе схуднути.

У жирі вдвічі більше калорій, ніж у білку чи вуглеводах, але він також дуже насичує і потребує багато часу для травлення.

Стандартні дієти з низьким вмістом жиру, в яких жир становить менш як 30% усіх калорій, зазвичай мають гірший послужний список, ніж інші дієти (наприклад, з низьким вмістом вуглеводів, коли справа доходить до втрати ваги).

Насправді продукти з високим вмістом жиру, включаючи авокадо, горіхи та кокос, можуть сприяти зниженню ваги.

Повножирні молочні продукти містять жир, що називають кон'югованою лінолевою кислотою, який, як показали дослідження, знижує вміст жиру в організмі та підвищує чутливість до інсуліну.

Навпаки, вживання знежирених продуктів або продуктів з низьким вмістом жиру в спробі скоротити кількість калорій може мати неприємні наслідки, оскільки багато з цих продуктів містять рафінований цукор.

У той час як вживання продуктів з природним високим вмістом корисних жирів може працювати на вас, додавання великої кількості жиру в їжу - не принесе користі. Додавання занадто великої кількості жиру може збільшити кількість калорій настільки, що ви не схуднете.

З усім тим, дієти з наднизьким вмістом жиру, в яких він становить менш як 10% калорій, можуть мати деякі переваги для зниження ваги.