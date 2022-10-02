4 лайфхака, которые помогут ускорить похудение: процесс пойдет намного быстрее
Вы стали меньше есть и уделяете внимание полезным продуктам, делаете регулярно зарядку и стараетесь двигаться. Но вес при этом уходит очень медленно, и у вас начинает падать мотивация.
Диетолог Еми Гудсон в своей книге о здоровом питании объяснила, какие ошибки мешают снизить вес и какие 4 лайфхака помогут это исправить.
Специалист отмечает, что для достижения долгосрочного успеха, цель должна быть реалистичной. Не стоит ставить цель похудеть на 4 кг за две недели, а лучше нацелиться на то, что вы избавитесь от 500 г до 1 кг за одну неделю.
Для такого снижения веса нужно ежедневно сжигать на 500-1000 калорий больше, чем вы употребляете. Самые эффективные способы - низкокалорийная диета и регулярная физическая активность.
Вам нужна клетчатка
Отличный источник клетчатки, которая не только насыщает, но и помогает обеспечить нормальную работу кишечника - это темно-зеленые овощи. Продукты с клетчаткой также помогают снизить количество калорий, а вместе с тем - похудеть.
Включите в рацион листовую зелень: в 100 г шпината содержится 23 калории, в 100 г стручковой фасоли - 19 калорий, в 100 г китайской капусты - 12 калорий.
Соедините углеводы с белками
Чтобы избавиться от приступов голода, нужно соединить углеводы с белком. Еми Гудсон объясняет, что белок переваривается медленнее, поэтому чувство сытости будет держаться долго.
"Если вы едите углеводы сами по себе, они могут повысить уровень сахара в крови, а позже он снизится - и случится энергетический сбой", - пояснила диетолог.
Белок является строительным материалом для роста мышц, а мышцы более метаболически активны, чем жир. И это позволяет организму сжигать больше калорий даже во время отдыха.
Пейте воду перед едой
Выпивайте стакан теплой воды перед каждым приемом пищи - это отличная привычка поможет вам быстрее сжигать жир. Вода нужна для оптимального функционирования органов. И поддержка водного баланса помогает употреблять меньше калорий. Тем более, что многие люди ошибочно принимают жажду за голод.
А вода, которую вы выпьете перед едой, наполнит желудок, поможет успокоить голод и при этом не добавит лишних калорий.
Раз в неделю не ешьте мясо
В США, а также во многих других странах мира, среди почитателей здорового образа жизни, есть интересная привычка - по понедельникам они не едят мясо и мясные продукты. Этим они улучшают свое здоровье и "здоровье планеты". Эми Гудсон считает, что участие в этой акции также поможет снизить вес.
Вегетарианская диета также способствует похудению, как и средиземноморская. Но быть вегетарианцем или веганом - это не означает автоматически, что вы употребляете меньше калорий. Важно сосредоточиться на том, что вы едите ежедневно и сбалансировать питание так, чтобы в пище был качественный растительный белок.
Кстати, ранее мы писали о том, какие советы о похудении лучше игнорировать.
А еще рассказывали о том, какие сигналы говорят, что нужно сделать перерыв в диете.