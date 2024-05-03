4 кращі українські сорти моркви для великого врожаю

З настанням тепла кожен дачник мріє знайти ідеальні сорти овочів, щоб отримати великий урожай. Є кращі сорти моркви в Україні, які легко виростити.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Telegram-канал "Дача.Сад" та сайт Клумба.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які сорти найкращі та як правильно сіяти насіння.

Шантане

Середньорання сортова морква дозріває через 100-110 днів після сходів насіння.

Рослина має потужне бадилля темно-зеленого кольору, висотою до 30 см. Призначена вона для вирощування на всіх типах ґрунтів.

Коренеплоди виростають конічні, розміром до 20 сантиметрів.

До того ж Шантане показує високу врожайність, відрізняється тривалим зберіганням і стійкістю до розтріскування.

Імператор

Це пізній сорт, який відрізняється багатим смаком і довгим періодом зберігання.

Серцевина ніжна та м'яка, доволі ароматна. За правильного зберігання овоч може лежати до 9 місяців. При цьому він не тріскає і не гниє навіть за високої вологості в приміщенні.

"Імператор" в міру солодкий і дуже соковитий сорт.

Червоний велетень

Кому потрібна велика і красива морква, то варто обрати саме такий сорт. Морква виростає смачна і її спокійно можна зберігається до весни.

Плови виростають великі, довгі конуси яскраво-помаранчевого кольору більш ніж на 20 см у довжину.

Особливо сорт популярний серед підприємців, його вирощують у великих масштабах для реалізації.

Нантська

Завдяки своїй соковитості і солодкості цей сорт використовується для приготування дитячого харчування. Не менш популярний він у кулінарії, у всіх стравах, включаючи десерти.

Дозрівання відбувається за 80-100 днів, плоди розміром - 12-16 см.

Росте овоч на відкритих ґрунтах при хорошому освітленні.

Правила вирощування

Існує лайфхак, що для того, щоб отримати великий урожай, моркву треба висіювати поруч із цибулею. Саме це допоможе відлякувати шкідників.

Сіють її міжряддям 25-30 см, з глибиною загортання до 3 см.

Для ранніх пагонів можна замочувати насіння у воді кімнатної температури на 2 дні. Після того, як воно почало "прокльовуватися", можна розпочинати висіювання.

Однак, важливо не забути перед цим просушити насіння.

Коли з'явилися два-три справжні паростки, загущені посіви потрібно прорідити для отримання відстані 4-5 см.

Важливо також регулярно поливати моркву.