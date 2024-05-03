4 лучших украинских сорта моркови для большого урожая

С наступлением тепла каждый дачник мечтает найти идеальные сорта овощей, чтобы получить большой урожай. Есть лучшие сорта моркови в Украине, которые легко вырастить.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал "Дача.Сад" и сайт Клумба.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какие сорта самые лучшие и как правильно сеять семена.

Шантане

Среднеранняя сортовая морковь созревает через 100-110 дней после всходов семян.

Растение имеет мощную ботву темно-зеленого цвета, высотой до 30 см. Предназначено она для выращивания на всех типах грунтов.

Корнеплоды вырастают конические, размером до 20 сантиметров.

К тому же Шантане показывает высокую урожайность, отличается продолжительным хранением и стойкостью к растрескиванию.

Император

Это поздний сорт, отличающийся богатым вкусом и длительным периодом хранения.

Сердцевина нежная и мягкая, довольно ароматная. При правильном хранении овощ может лежать до 9 месяцев. При этом он не трескается и не гниет даже при высокой влажности в помещении.

"Император" в меру сладкий и очень сочный сорт.

Красный великан

Кому нужна большая и красивая морковь, то следует выбрать именно такой сорт. Морковь вырастает вкусно и ее спокойно можно храниться до весны.

Пловы вырастают большие, длинные конусы ярко-оранжевого цвета более чем на 20 см в длину.

Особенно сорт популярен среди предпринимателей, его выращивают в больших масштабах для реализации.

Нантский

Благодаря своей сочности и сладости, этот сорт используется для приготовления детского питания. Не менее популярен он в кулинарии, во всех блюдах, включая десерты.

Созревание происходит за 80-100 дней, плоды размером - 12-16 см.

Растет овощ на открытых почвах при хорошем освещении.

Правила выращивания

Существует лайфхак, что для того, чтобы получить большой урожай, морковь надо высевать рядом с луком. Именно это поможет отпугнуть вредителей.

Сеют ее междурядьем 25-30 см, с глубиной заделки до 3 см.

Для ранних побегов можно замачивать семена в воде комнатной температуры на 2 дня. После того, как начало "проклевываться", можно приступать к посеву.

Однако важно не забыть перед этим просушить семена.

Когда появились два-три настоящих ростка, загущенные посевы нужно проредить для получения расстояния 4-5 см.

Важно также регулярно поливать морковь.