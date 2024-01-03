4 якості психічно сильних людей: перевірте себе

Психологічна стійкість проявляється у багатьох формах. Якщо ми уважні й знаємо, куди звернути свій погляд і сили, то можемо побачити важливі якості як у собі, так і в інших людях.

Професор психології Стівен К. Хейс виділив 4 найбільші якості психічно сильних людей.

Ви відкриті новим можливостям

Морально сильні люди не обмежують себе одним способом життя. Вони рідко обмежені упередженими уявленнями про те, як їм слід думати, відчувати чи діяти, ким їм слід бути, на чому їм слід зосередитись або що їх має хвилювати.

Замість того, щоб жорстко дотримуватися добровільно встановлених правил, психічно сильні люди більш відкриті, можуть вільно вибирати й з більшою ймовірністю досліджують нові можливості.

Вони можуть одночасно виникати різні думки, і вони не підкоряються тій, яка здається найбільш природною: вони можуть залишатися, коли розум каже їм йти, або відпускати, коли розум каже їм триматися. Таким чином, вони отримують доступ до ширшого спектру вражень – приємних чи ні.

Ви вибираєте те, що працює

Психічно сильні люди не тільки більш відкриті новим можливостям, а й з більшою ймовірністю виберуть ті, що працюють. Це може здатися простим, але насправді ця якість має кілька піднавичок.

Перш за все, вам необхідно знати свої цілі, будь то цілі чи глибші цінності. У будь-якому випадку вам необхідно мати досить чіткий напрямок, щоб ви знали, що в першу чергу є "хорошим функціонуванням".

Крім того, це вимагає певного рівня самосвідомості, щоб ви могли оцінити, чи справді ви наближаєтеся до своїх цілей чи обманюєте себе. Таким чином, дуже важливо мати надійну систему зворотного зв'язку, щоб мати можливість ефективно вдосконалюватися, будь то друг, додаток або фахівець у галузі психічного здоров'я.

У вас розвиваються добрі звички

Якщо ви коли-небудь читали статті про особистий розвиток, ви, мабуть, знаєте інше. Так, це кліше, але на те є вагомі причини: стати морально сильним – це не збіг, цього треба захотіти. Ви повинні постійно діяти, щоб наблизитися до цілей, які ви поставили перед собою.

Важливо підкреслити слово "послідовно", оскільки разових дій рідко буває достатньо, щоб вплинути на довгостроковий вплив.

Тільки перетворивши успішні дії на реальні звички, ви отримаєте імпульс, необхідний для покращення своїх розумових здібностей та свого життя загалом. Будьте уважні, головне - не зациклюватися на бажаному кінцевому результаті, а на придбанні певної закономірності.

Ви адаптуєтеся до обставин

Зрештою, психічно сильні люди легко адаптуються до обставин. Вони не чекають ідеальних умов, щоб почати діяти, і не наполягають на своїх зусиллях, ігноруючи найменший зворотний зв'язок. Навпаки, вони винахідливіші.

Вони можуть точно оцінити вимоги, що пред'являються контекстом, а також власні можливості, а потім відповідним чином скоригувати свої дії та очікування. Таким чином, їм вдається підтримувати свої цілі на досяжному рівні з урахуванням поточних внутрішніх та зовнішніх обставин.

Вони знають, що мудрий вибір в одному контексті може виявитися катастрофічним в іншому, і навпаки. Рідко зустрічаються прості та однозначні відповіді, і те, що ви вважаєте "правильним", майже завжди залежить від обставин. Психічно сильні люди усвідомлюють цю дилему і пристосовуються знову і знову.