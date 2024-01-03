4 качества психически сильных людей: проверьте себя

Психологическая устойчивость проявляется во многих формах. Если мы внимательны и знаем, куда направить свой взгляд и силы, то можем увидеть важные качества как в себе, так и в других людях.

Профессор психологии Стивен К. Хейс выделил 4 величайших качества психически сильных людей.

Вы открыты новым возможностям

Морально сильные люди не ограничивают себя одним образом жизни. Они редко ограничены предвзятыми представлениями о том, как им следует думать, чувствовать или действовать, кем им следует быть, на чем им следует сосредоточиться или что их должно волновать.

Вместо того чтобы жестко следовать добровольно установленным правилам, психически сильные люди более открыты, могут более свободно выбирать и с большей вероятностью исследуют новые возможности.

У них могут одновременно возникать разные мысли, и они не подчиняются той, которая кажется наиболее естественной: они могут оставаться, когда разум говорит им идти, или отпускать, когда разум говорит им держаться. Таким образом, они получают доступ к более широкому спектру впечатлений - приятных или нет.

Вы выбираете то, что работает

Психически сильные люди не только более открыты новым возможностям, но и с большей вероятностью выберут те, которые работают. Это может показаться простым, но на самом деле это качество имеет несколько поднавыков.

Прежде всего, вам необходимо знать свои цели, будь то цели или более глубокие ценности. В любом случае вам необходимо иметь достаточно четкое направление, чтобы вы знали, что в первую очередь представляет собой "хорошее функционирование".

Кроме того, это требует определенного уровня самосознания, чтобы вы могли оценить, действительно ли вы приближаетесь к своим целям или обманываете себя. Таким образом, очень важно иметь надежную систему обратной связи, чтобы иметь возможность эффективно совершенствоваться, будь то друг, приложение или специалист в области психического здоровья.

У вас развиваются хорошие привычки

Если вы когда-либо читали статьи о личном развитии, вы, вероятно, знаете остальное. Да, это клише, но на то есть веские причины: стать морально сильным - это не совпадение, этого нужно захотеть. Вы должны постоянно действовать, чтобы приблизиться к целям, которые вы перед собой поставили.

Важно подчеркнуть слово "последовательно", поскольку разовых действий редко бывает достаточно, чтобы оказать долгосрочное воздействие.

Только превратив успешные действия в реальные привычки, вы получите импульс, необходимый для улучшения своих умственных способностей и своей жизни в целом. Будьте внимательны, главное - не зацикливаться на желаемом конечном результате, а на приобретении определенной закономерности.

Вы адаптируетесь к обстоятельствам

Наконец, психически сильные люди легко адаптируются к обстоятельствам. Они не ждут идеальных условий, чтобы начать действовать, и не упорствуют в своих усилиях, игнорируя малейшую обратную связь. Напротив, они более изобретательны.

Они могут точно оценить требования, предъявляемые контекстом, а также свои собственные возможности, а затем соответствующим образом скорректировать свои действия и ожидания. Таким образом, им удается поддерживать свои цели на достижимом уровне с учетом текущих внутренних и внешних обстоятельств.

Они знают, что мудрый выбор в одном контексте может оказаться катастрофическим в другом, и наоборот. Редко встречаются простые и однозначные ответы, и то, что вы считаете "правильным", почти всегда зависит от обстоятельств. Психически сильные люди осознают эту дилемму и приспосабливаются снова и снова.