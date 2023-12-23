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4 головних правила для створення ефектного новорічного образу: фотоприклади

Як створити новорічний образ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Новорічний образ має бути ефектним та святковим, але разом із цим дуже важливо не переборщити із блискітками та паєтками. Щоб вдало вибрати одяг на корпоратив чи новорічне застілля, варто керуватись кількома базовими правилами.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Stylist Inna в Instagram.

Як виглядати стильно та оригінально

"Звичайно, найголовніше - це почуватися комфортно та впевнено у своєму образі. Тому вибирайте те, що вам подобається і в чому ви добре почуваєтеся", - каже стилістка.

Вона радить дотримуватись цих чотирьох правил:

  • вибирайте незвичайні поєднання кольорів та фактур
  • не бійтеся експериментувати із модними тенденціями
  • додайте у свій образ трохи блиску
  • не забувайте про аксесуари, які додадуть у ваш образ нотку оригінальності

Також стиліста показала вдалі комбінації одягу, які можуть стати чудовим варіантом для образу на корпоратив чи святкування Нового року.

Вдалі варіанти для святкового образу (фото: Instagram/Stylist Inna)

Топ-3 кольори у зимовому гардеробі

"Не бійтеся експериментувати з різними комбінаціями та використовувати кольорові акценти, щоб розбавити традиційні зимові палітри. Важливо зберігати баланс і уникати переваги надмірних яскравих кольорів, зокрема якщо решта гардероба складається з більш приглушених тонів", - каже стилістка.

Вона радить на зиму вибирати коричневий, синій та бордовий кольори. 

"Додавайте ці кольори у зимовий гардероб, щоб зробити образ яскравішим та цікавішим", - говорить експерт.

 

Читайте також про те, що купити для святкового образу, щоб носити потім у повсякденному житті.

Раніше ми писали про те, що Андре Тан розповів, у яких кольорах не можна зустрічати Новий рік.

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