4 головних правила для створення ефектного новорічного образу: фотоприклади

Як виглядати стильно та оригінально

"Звичайно, найголовніше - це почуватися комфортно та впевнено у своєму образі. Тому вибирайте те, що вам подобається і в чому ви добре почуваєтеся", - каже стилістка.

Вона радить дотримуватись цих чотирьох правил:

вибирайте незвичайні поєднання кольорів та фактур

не бійтеся експериментувати із модними тенденціями

додайте у свій образ трохи блиску

не забувайте про аксесуари, які додадуть у ваш образ нотку оригінальності

Також стиліста показала вдалі комбінації одягу, які можуть стати чудовим варіантом для образу на корпоратив чи святкування Нового року.

Вдалі варіанти для святкового образу (фото: Instagram/Stylist Inna)

Топ-3 кольори у зимовому гардеробі

"Не бійтеся експериментувати з різними комбінаціями та використовувати кольорові акценти, щоб розбавити традиційні зимові палітри. Важливо зберігати баланс і уникати переваги надмірних яскравих кольорів, зокрема якщо решта гардероба складається з більш приглушених тонів", - каже стилістка.

Вона радить на зиму вибирати коричневий, синій та бордовий кольори.

"Додавайте ці кольори у зимовий гардероб, щоб зробити образ яскравішим та цікавішим", - говорить експерт.