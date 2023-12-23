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4 главных правила для создания эффектного новогоднего образа: фотопримеры

Как создать новогодний образ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Новогодний образ должен быть эффектным и праздничным, но вместе с этим очень важно не переборщить с блестками и пайетками. Чтобы удачно выбрать одежду на корпоратив или новогоднее застолье, следует руководствоваться несколькими базовыми правилами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Stylist Inna в Instagram.

Как выглядеть стильно и оригинально

"Конечно, самое главное - это чувствовать себя комфортно и уверенно в своем образе. Поэтому выбирайте то, что вам нравится и в чем вы хорошо себя чувствуете", - говорит стилистка.

Она советует соблюдать эти четыре правила:

  • выбирайте необычные сочетания цветов и фактур
  • не бойтесь экспериментировать с модными тенденциями
  • добавьте в свой образ немного блеска
  • не забывайте об аксессуарах, которые добавят в ваш образ нотку оригинальности

Также стилиста показала удачные комбинации одежды, которые могут стать отличным вариантом для образа на корпоратив или празднование Нового года.

Удачные варианты для праздничного образа (фото: Instagram/Stylist Inna)

Топ-3 цвета в зимнем гардеробе

"Не бойтесь экспериментировать с разными комбинациями и использовать цветные акценты, чтобы разбавить традиционные зимние палитры. Важно сохранять баланс и избегать преимущества чрезмерного яркого цвета, в частности, если остальной гардероб состоит из более приглушенных тонов", - говорит стилистка.

Она советует на зиму выбирать коричневый, синий и бордовый цвета.

"Добавляйте эти цвета в зимний гардероб, чтобы сделать образ более ярким и интересным", - говорит эксперт.

 

Читайте также о том, что купить для праздничного образа, чтобы носить потом в повседневной жизни.

Ранее мы писали о том, что Андре Тан рассказал, в каких цветах нельзя встречать Новый год.

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