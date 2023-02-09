До Туреччини прямує друга група українських рятувальників, - ДСНС
Друга група рятувальників Служби порятунку уже їде на посилення тих українських фахівців, хто перебуває в Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександра. Хорунжого в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Першочергове завдання - це пошуково-рятувальні роботи, знайти живих людей. Вже потім Координаційний центр визначатиме наші подальші дії. Нам визначено сектор, і ми його відпрацьовуємо, шукаємо живих і надаємо допомогу людям. роботи ведуться цілодобово", - сказав він.
Щодо шансів знайти під завалами живих за 72 години після землетрусу Хорунжий зазначив на місці трагедії, що українські рятувальники працюють до останнього.
"Надія завжди є. І ми працюємо постійно", - підкреслив Хорунжий.
За його словами, наші рятувальники у певному секторі працюють позмінно по шість годин. Все обладнання вони мають. Загалом до пошуково-рятувальної операції у Туреччині залучено 87 українських рятувальників і близько 18 одиниць техніки.
"Поки що нікого не знайшли живим, але надія є", - констатував речник.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що 6 лютого в Туреччині сталися два потужні землетруси, які також торкнулися Сирії. За останніми даними, кількість жертв перевищила 17 тисяч людей.
Раніше у МЗС України повідомили, що Київ направив консулів до Туреччини для допомоги українцям. Певно, ще п'ять громадян України перебувають під завалами.
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