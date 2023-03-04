4 березня: яке свято відзначає церква, що категорично не можна робити, хто має іменини

Традиції 4 березня

Життєписи двох апостолів від сімдесяти Архипа, Філімона та його дружини рівноапостольної Апфії тісно пов'язані. У переказах йдеться про те, що Архип був сином Філімона, а інші запевняють, що це був його брат. Обидва вони були назначені єпископами.

Подружжя Філімон та Апфія прийняли хрещення від апостола Павла і були настільки віддані вірі, що перетворили свій дім у місті Колосси на місце зборів християн. Павло називав його помешкання домашньою церквою. Все життя пара присвятила служінню Богу та людям.

За імператора Нерона їхня родина була піддана гонінням. Під час язичницького свята на честь Артеміди Філімона, Апфію та Архипа схопив розлючений натовп. Молоду людину порізали ножами, а її батьків засудили до страти шляхом побиття камінням. Всі троє прийняли мученицьку смерть і були зараховані до лику святих.

На Русі 4 березня жінкам потрібно було проводити весь день на кухні. Вважалося, що чим більше вони приготують страв, тим багатшим стане будинок. На Архипа та Філімона обов'язково пекли коровай. Його присвячували сонцю і їли по шматочку, роздаючи домочадцям, сусідам і всім, хто проходив повз людей. З'їдали повністю, а крихти, що залишилися, виносили на вулицю і кидали за спину для птахів.

Головні прикмети цього дня

На Архипа і Філімона сніговий замет — до трави, що пізно виросла.

Зустріти в лісі зайця-біляка – сніг неодмінно випаде ще раз.

Над будинком пролетіла чайка — незабаром почнеться льодохід.

Побачити падаючу зірку — на жаль.

Сонячний день 4 березня – до врожайного року.

Що не можна сьогодні робити