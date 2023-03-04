RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

4 марта: какой праздник отмечает церковь, что категорически нельзя делать, у кого именины

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

4 марта православные христиане почитают святых Архипа и Филимона. В народе эта дата называется Архипа и Филиппа.

В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.

Традиции 4 марта

Жизнеописания двух апостолов от семидесяти Архипа, Филимона и его жены равноапостольной Апфии тесно связаны. В преданиях говорится, что Архип был сыном Филимона, а другие уверяют, что это был его брат. Оба они были посвящены в епископы.

Супруги Филимон и Апфия приняли крещение от апостола Павла и были настолько преданы вере, что превратили свой дом в городе Колоссы в место собрания христиан. Павел называл его жилище домашней церковью. Всю жизнь пара посвятила служению Богу и людям.

При императоре Нероне их семья была подвержена гонениям. Во время языческого праздника в честь Артемиды Филимона, Апфию и Архиппа схватила разъяренная толпа. Молодого человека изрезали ножами, а его родителей приговорили к смертной казни путем избиения камнями. Все трое приняли мученическую смерть и были причислены к лику святых.

На Руси 4 марта женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше они наготовят блюд, тем богаче станет дом. На Архипа и Филимона обязательно пекли каравай. Его посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Съедали полностью, а оставшиеся крошки выносили на улицу и бросали за спину для птиц.

Главные приметы этого дня

  • На Архипа и Филимона снежный занос — к поздно выросшей траве.
  • Встретить в лесу зайца-беляка — снег непременно выпадет еще раз.
  • Над домом пролетела чайка — скоро начнется ледоход.
  • Увидеть падающую звезду — к несчастью.
  • Солнечный день 4 марта — к урожайному году.

Что нельзя сегодня делать

  • Нельзя в этот день одалживать деньги, еду и вещи, иначе весь год будете должником.
  • В этот день нельзя отказывать в помощи нищим, голодающим и обездоленным.
  • Нежелательно заболевать в этот день, иначе болеть будете долго.
  • Ночью нельзя смотреть на падающие звезды.

Читайте также, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.

Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине