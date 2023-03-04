4 марта: какой праздник отмечает церковь, что категорически нельзя делать, у кого именины

4 марта православные христиане почитают святых Архипа и Филимона. В народе эта дата называется Архипа и Филиппа.
В материале Styler узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела.
Жизнеописания двух апостолов от семидесяти Архипа, Филимона и его жены равноапостольной Апфии тесно связаны. В преданиях говорится, что Архип был сыном Филимона, а другие уверяют, что это был его брат. Оба они были посвящены в епископы.
Супруги Филимон и Апфия приняли крещение от апостола Павла и были настолько преданы вере, что превратили свой дом в городе Колоссы в место собрания христиан. Павел называл его жилище домашней церковью. Всю жизнь пара посвятила служению Богу и людям.
При императоре Нероне их семья была подвержена гонениям. Во время языческого праздника в честь Артемиды Филимона, Апфию и Архиппа схватила разъяренная толпа. Молодого человека изрезали ножами, а его родителей приговорили к смертной казни путем избиения камнями. Все трое приняли мученическую смерть и были причислены к лику святых.
На Руси 4 марта женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше они наготовят блюд, тем богаче станет дом. На Архипа и Филимона обязательно пекли каравай. Его посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Съедали полностью, а оставшиеся крошки выносили на улицу и бросали за спину для птиц.
Читайте также, какие церковные праздники мы отметим в марте 2023 года.
Раньше мы подробно рассказывали о том, что можно есть по дням в пасхальный пост.