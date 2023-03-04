4 марта: какой праздник отмечает церковь, что категорически нельзя делать, у кого именины

Традиции 4 марта

Жизнеописания двух апостолов от семидесяти Архипа, Филимона и его жены равноапостольной Апфии тесно связаны. В преданиях говорится, что Архип был сыном Филимона, а другие уверяют, что это был его брат. Оба они были посвящены в епископы.

Супруги Филимон и Апфия приняли крещение от апостола Павла и были настолько преданы вере, что превратили свой дом в городе Колоссы в место собрания христиан. Павел называл его жилище домашней церковью. Всю жизнь пара посвятила служению Богу и людям.

При императоре Нероне их семья была подвержена гонениям. Во время языческого праздника в честь Артемиды Филимона, Апфию и Архиппа схватила разъяренная толпа. Молодого человека изрезали ножами, а его родителей приговорили к смертной казни путем избиения камнями. Все трое приняли мученическую смерть и были причислены к лику святых.

На Руси 4 марта женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше они наготовят блюд, тем богаче станет дом. На Архипа и Филимона обязательно пекли каравай. Его посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо людям. Съедали полностью, а оставшиеся крошки выносили на улицу и бросали за спину для птиц.

Главные приметы этого дня

На Архипа и Филимона снежный занос — к поздно выросшей траве.

Встретить в лесу зайца-беляка — снег непременно выпадет еще раз.

Над домом пролетела чайка — скоро начнется ледоход.

Увидеть падающую звезду — к несчастью.

Солнечный день 4 марта — к урожайному году.

Что нельзя сегодня делать