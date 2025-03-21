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39-річна Даша Астаф'єва показалася в білизні та влаштувала "пожежу" (відео)

Даша Астафʼєва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Поліна Іваненко

39-річна Даша Астаф'єва вперше за довгий час показалася не в "оверсайзі" та закритому вбранні. Зірка похизувалася формами в білизні й хвацько втерла носа хейтерам, які "приписували" їй вагітність обговорювали її вагу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram Астаф'євої.

Як зараз виглядає Даша Астаф'єва

На новому відео, де зірка демонструвала стильний "лук", спочатку вона постала перед камерою в білизні та панчохах. У минулому Астаф'єва нерідко позувала для глянцевих обкладинок у відвертих образах, а в складі гурту "NikitA", Даша часто знімалася у кліпах та виступала на концертах майже без одягу.

Нині ж артистка відійшла від таких образів, а тому її поява в білизні спровокувала у коментарях справжню "пожежу". Фани не приховують, що Астаф'єва зводить їх з розуму своєю красою.

Юзери пишуть: 

  • "Ох і цукерочка"
  • "Викликаю пожежників"
  • "Ну нарешті! Красуня"
  • "Я божеволію!"
  • "Ти вогонь"
  • "Розкішна розкіш"
  • "Як і завжди, неперевершена. Вашою красою можна дихати як природою".

 

До речі, на тлі чуток, які активно ширилися восени та взимку, Даша без зайвих слів та пояснень поставила крапку в історії, де її постійно "підозрювали" у вагітності. Зірка декілька разів спростовувала всі версії, які "гуляли" мережею, але деякі юзери все ж намагалися розгледіти "животик" на її нових фото.

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