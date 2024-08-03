38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: "Жіночна та вільна"

Даша Астаф'єва показала фігуру

У своєму блозі співачка та модель опублікувала серію знімків за липень. Там можна знайти її прогулянки з домашніми улюбленцями, інші кумедні кадри, а також - фото у купальнику.

Зірка показала літні кадри липня (Фото: instagram.com/da_astafieva)

На останньому селебриті постала у суцільному вбранні червоного кольору, яке підкреслило фігуру. Літній образ вона доповнила шовковою хустинкою, яку зав'язала на потилиці, та розпущеним волоссям. Фото було зроблене на тлі басейну.

Астаф'єва показалася у купальнику (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Реакція мережі

Колеги та підписники не пошкодували для Астаф'євої теплих слів. Вони захопилися її фігурою, а також похвалили за справжність та атмосферні літні кадри:

"Неймовірно красива!"

"Даша, ви щаслива людина! Більше нічого й додати"

"100% богиня! Я у захваті"

"Неймовірна, жіночна та вільна"

"Собачкам потрібен окремий Instagram і приз за фотогенічність"

"Яка ви гарна"

"Яка краса - у всіх розуміннях"

"Дуже гарна, а головне щира. Ніколи не сумніваюсь у вашій любові до неньки"

"Красиво. Як видно, що ви - жінка-природа".

До слова, Даша Астаф'єва найбільш відома шанувальникам як колишня солістка гурту NikitA та як володарка титулу Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy (55th Anniversary Playmate).

Астаф'єва вміє дивувати ефектними аутфітами (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зайнялася волонтерською діяльністю. Зокрема, приєдналася до руху, який допомагає українській армії у боротьбі з загарбниками.

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