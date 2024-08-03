38-річна Астаф'єва вразила мережу чесним фото у купальнику: "Жіночна та вільна"

Даша Астаф'єва, яка раніше ділилася своїм дитячим фото, цього разу здивувала підписників іншим, літнім контентом. Вона опублікувала серію кадрів, на одному з яких постала у купальнику.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає детальніше, які світлини в Instagram виклала українська знаменитість.
У своєму блозі співачка та модель опублікувала серію знімків за липень. Там можна знайти її прогулянки з домашніми улюбленцями, інші кумедні кадри, а також - фото у купальнику.
На останньому селебриті постала у суцільному вбранні червоного кольору, яке підкреслило фігуру. Літній образ вона доповнила шовковою хустинкою, яку зав'язала на потилиці, та розпущеним волоссям. Фото було зроблене на тлі басейну.
Колеги та підписники не пошкодували для Астаф'євої теплих слів. Вони захопилися її фігурою, а також похвалили за справжність та атмосферні літні кадри:
До слова, Даша Астаф'єва найбільш відома шанувальникам як колишня солістка гурту NikitA та як володарка титулу Playmate of the Month ювілейного журналу Playboy (55th Anniversary Playmate).
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