38-летняя Астафьева поразила сеть честным фото в купальнике: "Женственная и свободная"

Даша Астафьева, которая ранее делилась своим детским фото, на этот раз удивила подписчиков другим, летним контентом. Она опубликовала серию кадров, на одном из которых предстала в купальнике.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, какие фотографии в Instagram выложила украинская знаменитость.
В своем блоге певица и модель опубликовала серию снимков за июль. Там можно найти ее прогулки с домашними любимцами, другие забавные кадры, а также фото в купальнике.
На последнем селебрити предстала в сплошном наряде красного цвета, который подчеркнул фигуру. Летний образ она дополнила шелковым платком, завязав его на затылке, и распущенными волосами. Фото было сделано на фоне бассейна.
Коллеги и подписчики не пожалели для Астафьевуой теплых слов. Они восхитились ее фигурой, а также похвалили за искренность и атмосферные летние кадры:
К слову, Даша Астафьева наиболее известна поклонникам как бывшая солистка группы NikitA и как обладательница титула Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занялась волонтерской деятельностью. В частности, присоединилась к движению, которое помогает украинской армии в борьбе с захватчиками.
Осенью 2022 года презентовала приложение UnderBooks по озвучиванию аудиокниг на украинском языке.