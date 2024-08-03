38-летняя Астафьева поразила сеть честным фото в купальнике: "Женственная и свободная"

Даша Астафьева показала фигуру

В своем блоге певица и модель опубликовала серию снимков за июль. Там можно найти ее прогулки с домашними любимцами, другие забавные кадры, а также фото в купальнике.

Звезда показала летние кадры июля (Фото: instagram.com/da_astafieva)

На последнем селебрити предстала в сплошном наряде красного цвета, который подчеркнул фигуру. Летний образ она дополнила шелковым платком, завязав его на затылке, и распущенными волосами. Фото было сделано на фоне бассейна.

Астафьева показалась в купальнике (Фото: instagram.com/da_astafieva)

Реакция сети

Коллеги и подписчики не пожалели для Астафьевуой теплых слов. Они восхитились ее фигурой, а также похвалили за искренность и атмосферные летние кадры:

"Невероятно красивая!"

"Даша, вы счастливый человек! Больше нечего и добавить"

"100% богиня! Я в восторге"

"Невероятная, женственная и свободная"

"Собачкам нужен отдельный Instagram и приз за фотогеничность"

"Какая вы хорошая"

"Какая красота - во всех пониманиях"

"Очень хорошая, а главное искренняя. Никогда не сомневаюсь в вашей любви к родине"

"Красиво. Как видно, что вы - женщина-природа".

К слову, Даша Астафьева наиболее известна поклонникам как бывшая солистка группы NikitA и как обладательница титула Playmate of the Month юбилейного журнала Playboy (55th Anniversary Playmate).

Астафьева умеет удивлять эффектными аутфитами (Фото: instagram.com/da_astafieva)

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занялась волонтерской деятельностью. В частности, присоединилась к движению, которое помогает украинской армии в борьбе с захватчиками.

Осенью 2022 года презентовала приложение UnderBooks по озвучиванию аудиокниг на украинском языке.