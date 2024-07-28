37-річна Федишин у купальнику похвалилася фігурою (фото)

Ірина Федишин, з іменем якої пов'язано чимало обговорюваних ситуацій у мережі, показала фігуру. У соцмережах вона поділилася кадром, на якому постала у чорному суцільному купальнику.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) посиланням на Instagram артистки.
Знаменитість була у темному вбранні на тлі білосніжного пляжу, хвиль і красивого заходу Сонця.
Пляжний аутфіт вона доповнила розпущеним волоссям, масивними браслетами, а також об'ємним капелюхом, який тримала у руці. На світлині Федишин позувала з посмішкою.
Юзери були приємно вражені побаченим, а тому не пошкодували для виконавиці компліментів. Ось деякі з них:
Нагадаємо, це 37-річна українська виконавиця, авторка пісень та модель, яка працює у жанрі попмузики.
Співами займається з дитинства. У минулому також здобула освіту економіста у Львівському національному університеті Франка, і паралельно із цим продовжувала займатися музикою.
Співачка у шлюбі із Віталієм Човником – виконавцем, продюсером та телеведучим. Подружжя виховує двох синів - Юрія та Олега.
Раніше Федишин записала емоційне відео через "багато дзвінків від військових".
Також артистка розповідала про незручний момент під час зустрічі з Залужним.