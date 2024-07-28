37-летняя Федишин в купальнике похвасталась фигурой (фото)

Ирина Федишин, с именем которой связано немало обсуждаемых ситуаций в сети, показала фигуру. В соцсетях она поделилась кадром, на котором предстала в черном сплошном купальнике.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram артистки.
Знаменитость была в темном наряде на фоне белого пляжа, волн и красивого заката Солнца.
Пляжный аутфит она дополнила распущенными волосами, массивными браслетами, а также объемной шляпой, которую держала в руке. На фотографии Федишин позировала с улыбкой.
Пользователи были приятно удивлены увиденным, а потому не пожалели для исполнительницы комплиментов. Вот некоторые из них:
Напомним, это 37-летняя украинская исполнительница, автор песен и модель, которая работает в жанре поп-музыки.
Пением занимается с детства. В прошлом также получила образование экономиста во Львовском национальном университете Франко, и параллельно с этим продолжала заниматься музыкой.
Певица в браке с Виталием Човныком исполнителем, продюсером и телеведущим. Супруги воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега.