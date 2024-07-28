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37-летняя Федишин в купальнике похвасталась фигурой (фото)

Ирина Федишин (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Любовь Блажко

Ирина Федишин, с именем которой связано немало обсуждаемых ситуаций в сети, показала фигуру. В соцсетях она поделилась кадром, на котором предстала в черном сплошном купальнике.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram артистки.

Ирина Федишин показалась в купальнике

Знаменитость была в темном наряде на фоне белого пляжа, волн и красивого заката Солнца. 

Пляжный аутфит она дополнила распущенными волосами, массивными браслетами, а также объемной шляпой, которую держала в руке. На фотографии Федишин позировала с улыбкой.

Федишин в купальнике (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Реакция сети

Пользователи были приятно удивлены увиденным, а потому не пожалели для исполнительницы комплиментов. Вот некоторые из них:

  • "Какая вы красивая"
  • "Нереально горячая и очень хорошая"
  • "Фигура просто супер"
  • "Очень классная"
  • "Ирина, это действительно вы?"
  • "Невероятная и хрупкая женщина"
  • "Какая горячая"
  • "Ирина, спасибо, что у нас есть такая певица, которая помогает Вооруженным Силам Украины"
  • "Вы просто невероятная! Желаю вам удачи".

Фанаты не пожалели комплиментов для звезды (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Кто такая Ирина Федишин

Напомним, это 37-летняя украинская исполнительница, автор песен и модель, которая работает в жанре поп-музыки.

Пением занимается с детства. В прошлом также получила образование экономиста во Львовском национальном университете Франко, и параллельно с этим продолжала заниматься музыкой.

Певица в браке с Виталием Човныком исполнителем, продюсером и телеведущим. Супруги воспитывают двух сыновей - Юрия и Олега.

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