"33 причини, за які я люблю Україну": відомий ведучий розчулив мережу привітанням з Днем Незалежності

Український ведучий Женя Янович приготував до Дня Незалежності-2024 щемливе привітання, яке вразило мережу.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram шоумена розповідає про це детальніше.
Так, відомий українець поділився відео під назвою "33 причини, за які я люблю Україну". У ролику він згадав найрізноманітніші аспекти, через які любить та пишається своєю Батьківщиною.
Тут йдеться і про смачні національні страви; і про красу нашої природи; потяги "Укрзалізниці"; клімат, який дає українцям змогу не знайомитися з небезпечними шкідниками, як-от, наприклад, в тропічному середовищі. Також Янович згадав перемоги та успіхи наших спортсменів; українські книжки, які здобувають популярність у всьому світі.
А ще - не обійшлося і без згадки про традиційні скандали на Національному Нацвідборі на "Євробачення" чи палкі срачі у соцмережах з низки інших причин.
Своє звернення Євген завершив питанням: "Чи достатньо кожен з нас робить задля перемоги?". Також він подякував тим, кому всю вдячність не передати цим одним словом: захисникам, медикам, волонтерам та усім, хто впевнено відстоює нашу Незалежність.
"За море і гори, за волове серце і безкрайнє поле
За лелек на стовпах при дорозі
За вірші Костенко
За мелітопольську черешню, херсонські кавуни та азовські бички на Привозі
За Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія
За село, город, сіно корів
За найкращий у світі дубляж", - йдеться у відео.
Колеги та шанувальники не стали шкодувати компліментів для Яновича за таке емоційне звернення в особливий день. Ось деякі їхні коментарі:
До слова, Женя Янович - український актор, сценарист та співзасновник студії "Мамахохотала".
33-річний чоловік у минулому разом зі скандальним Спартаком Субботою вів "Подкаст терапію" на YouTube. Проте після викриття інформації про освіту так званого "психолога" проєкт закрився, а Янович і Спартак припинили спілкування.
Ми писали, що Зеленська, Джамала, Сумська та інші зірки також вітають зі святом Незалежності.
Тим часом Осадча зворушливо звернулася до чоловіка у день його народження.