"33 причини, за які я люблю Україну": відомий ведучий розчулив мережу привітанням з Днем Незалежності

Янович привітав з Днем Незалежності-2024

Так, відомий українець поділився відео під назвою "33 причини, за які я люблю Україну". У ролику він згадав найрізноманітніші аспекти, через які любить та пишається своєю Батьківщиною.

Тут йдеться і про смачні національні страви; і про красу нашої природи; потяги "Укрзалізниці"; клімат, який дає українцям змогу не знайомитися з небезпечними шкідниками, як-от, наприклад, в тропічному середовищі. Також Янович згадав перемоги та успіхи наших спортсменів; українські книжки, які здобувають популярність у всьому світі.

Ведучий зворушив зверненням до українців (Фото: instagram.com/yanovychzhenya)

А ще - не обійшлося і без згадки про традиційні скандали на Національному Нацвідборі на "Євробачення" чи палкі срачі у соцмережах з низки інших причин.

Своє звернення Євген завершив питанням: "Чи достатньо кожен з нас робить задля перемоги?". Також він подякував тим, кому всю вдячність не передати цим одним словом: захисникам, медикам, волонтерам та усім, хто впевнено відстоює нашу Незалежність.

"За море і гори, за волове серце і безкрайнє поле

За лелек на стовпах при дорозі

За вірші Костенко

За мелітопольську черешню, херсонські кавуни та азовські бички на Привозі

За Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія

За село, город, сіно корів

За найкращий у світі дубляж", - йдеться у відео.

Реакція мережі

Колеги та шанувальники не стали шкодувати компліментів для Яновича за таке емоційне звернення в особливий день. Ось деякі їхні коментарі:

"Женя, це найкраще, як можна було нагадати, що Незалежність країни складається з нас"

"Подивилась одна - поплакала. Показала мамі - поплакали вдвох. Показала сестрі та подрузі - плачемо третій раз"

"Це найкраще привітання, яке я бачила колись і чула. До сліз. Дякую Вам дуже"

"За те, що ти розумієш це відео. Хіба це не причина?"

"Женю! Це геніально і прекрасно просто, це вау, неймовірно"

"У коментарях зворушлива перекличка емпатів. Зі святом, котики"

"Дякую тобі, Женя! Довів мене до сліз прямо в автобусі! Вітаю нас, УКРАЇНЦІВ, в єдності наша сила! Слава нації!"

"Сльози на очах від відчуття вдячності"

"Перше відео з багатьох за сьогодні, яке довело мене до сліз. Дякую, Жень"

"Як сильно вийшло!".

Мережа бурхливо відреагувала на щемливий ролик Яновича (Фото: instagram.com/yanovychzhenya)

До слова, Женя Янович - український актор, сценарист та співзасновник студії "Мамахохотала".

33-річний чоловік у минулому разом зі скандальним Спартаком Субботою вів "Подкаст терапію" на YouTube. Проте після викриття інформації про освіту так званого "психолога" проєкт закрився, а Янович і Спартак припинили спілкування.