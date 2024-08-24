"33 причины, почему я люблю Украину": известный ведущий растрогал сеть поздравлением с Днем Независимости

Янович поздравил с Днем Независимости-2024

Так, известный украинец поделился видео под названием "33 причины, почему я люблю Украину". В ролике он упомянул самые разные аспекты, за которые любит и гордится своей Родиной.

Здесь речь идет и о вкусных национальных блюдах; и о красоте нашей природы; поездах "Укрзалізниці"; климате, который позволяет украинцам не знакомиться с опасными вредителями, например, как-вот в тропической среде. Также Янович вспомнил о победах и успехах наших спортсменов; украинских книгах, приобретающих популярность во всем мире.

Ведущий растрогал обращением к украинцам (Фото: instagram.com/yanovychzhenya)

А еще - не обошлось и без упоминания о традиционных скандалах на Национальном Нацотборе на "Евровидение" или пылких срачах в соцсетях по ряду других причин.

Свое обращение Евгений завершил вопросом: "Достаточно ли каждый из нас делает для победы?". Также он поблагодарил тех, кому всю благодарность не передать этим словом: защитникам, медикам, волонтерам и всем, кто уверенно отстаивает нашу Независимость.

"За море і гори, за волове серце і безкрайнє поле

За лелек на стовпах при дорозі

За вірші Костенко

За мелітопольську черешню, херсонські кавуни та азовські бички на Привозі

За Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія

За село, город, сіно корів

За найкращий у світі дубляж", - говорится в видео.

Реакция сети

Коллеги и поклонники не стали жалеть комплиментов для Яновича за такое эмоциональное обращение в особый день. Вот некоторые их комментарии:

"Женя, это лучше всего, как можно было напомнить, что Независимость страны состоит из нас"

"Посмотрела одна - поплакала. Показала маме - поплакали вдвоем. Показала сестре и подруге - плачем в третий раз"

"Это лучшее поздравление, которое я видела когда-то и слышала. До слез. Спасибо Вам очень"

"За то, что ты понимаешь это видео. Разве это не причина?"

"Женя! Это гениально и прекрасно просто, это вау, невероятно"

"В комментариях трогательная перекличка эмпатов. С праздником, котики"

"Спасибо тебе, Женя! Довел меня до слез прямо в автобусе! Поздравляю нас, УКРАИНЦЕВ, в единстве наша сила! Слава нации!"

"Слезы на глазах от благодарности"

"Первое видео из многих за сегодня, которое довело меня до слез. Спасибо, Жень"

"Как сильно получилось!".

Сеть бурно отреагировала на трогательный ролик Яновича (Фото: instagram.com/yanovychzhenya)

К слову, Женя Янович - украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала".

33-летний мужчина в прошлом вместе со скандальным Спартаком Субботой вел "Подкаст терапию" на YouTube. Однако после разоблачения информации об образовании так называемого "психолога" проект закрылся, а Янович и Спартак прекратили общение.