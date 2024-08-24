"33 причины, почему я люблю Украину": известный ведущий растрогал сеть поздравлением с Днем Независимости

Украинский ведущий Женя Янович приготовил ко Дню Независимости-2024 щемящее поздравление, которое поразило сеть.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена рассказывает об этом подробнее.
Так, известный украинец поделился видео под названием "33 причины, почему я люблю Украину". В ролике он упомянул самые разные аспекты, за которые любит и гордится своей Родиной.
Здесь речь идет и о вкусных национальных блюдах; и о красоте нашей природы; поездах "Укрзалізниці"; климате, который позволяет украинцам не знакомиться с опасными вредителями, например, как-вот в тропической среде. Также Янович вспомнил о победах и успехах наших спортсменов; украинских книгах, приобретающих популярность во всем мире.
А еще - не обошлось и без упоминания о традиционных скандалах на Национальном Нацотборе на "Евровидение" или пылких срачах в соцсетях по ряду других причин.
Свое обращение Евгений завершил вопросом: "Достаточно ли каждый из нас делает для победы?". Также он поблагодарил тех, кому всю благодарность не передать этим словом: защитникам, медикам, волонтерам и всем, кто уверенно отстаивает нашу Независимость.
"За море і гори, за волове серце і безкрайнє поле
За лелек на стовпах при дорозі
За вірші Костенко
За мелітопольську черешню, херсонські кавуни та азовські бички на Привозі
За Ясю, Сашка, Олю, Жана, Андрія
За село, город, сіно корів
За найкращий у світі дубляж", - говорится в видео.
Коллеги и поклонники не стали жалеть комплиментов для Яновича за такое эмоциональное обращение в особый день. Вот некоторые их комментарии:
К слову, Женя Янович - украинский актер, сценарист и соучредитель студии "Мамахохотала".
33-летний мужчина в прошлом вместе со скандальным Спартаком Субботой вел "Подкаст терапию" на YouTube. Однако после разоблачения информации об образовании так называемого "психолога" проект закрылся, а Янович и Спартак прекратили общение.
Мы писали, что Зеленская, Джамала, Сумская и другие звезды также поздравляют с праздником Независимости.
Тем временем Осадчая трогательно обратилась к мужчу в день его рождения.