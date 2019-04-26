33 года после трагедии: как выглядит ЧАЭС сегодня (фоторепортаж)

26 апреля 2019 года – 33-я годовщина Чернобыльской катастрофы. Это трагедия, которую будут помнить по всему миру. Для многих она стала символом того, как важно беречь все, к чему прикасается человек. В эту годовщину людям в очередной раз напоминают о том, какое важно не допустить подобной трагедии вновь.

Как выглядит ЧАЭС сейчас, после 33 лет со дня ужасной катастрофы? Журналисты Styler побывали в зоне отчуждения и подготовили фоторепортаж.

Как изменилась ЧАЭС за эти годы?

В канун годовщины катастрофы в Чернобыле на главном безопасности объекте зоны отчуждения – новом безопасном конфайнменте была завершена тестовая 72-часовая эксплуатация. Ее задачей было проверить функционирование всех систем.

Журналистам показали, как выглядит объект сейчас.

Фото: Чернобыльская АЭС (РБК-Украина/Виталий Носач)

Эксперты заявляют, что уже сейчас можно говорить о полной готовности этого объекта к переходу на этап опытно-промышленной эксплуатации после того, как будут получены все нужные разрешения.

Фото: Чернобыльская АЭС спустя 33 года после катастрофы (РБК-Украина/Виталий Носач)

Такая эксплуатация будет длиться не более одного года.

Затем ЧАЭС дадут лицензию и она перейдет к эксплуатации НБК, а нестабильные конструкции объекта "Укрытие" будут демонтированы.

Фото: Журналистам показали, как выглядит ЧАЭС сейчас (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, в 2016 году завершилось строительство объекта "Укрытие".

Его строили над разрушенным 4-м энергоблоком. Это стало поистине историческим шагом к тому, чтобы улучшить экологическую безопасность в зоне отчуждения и в мире в целом.

Кстати, мировое сообщество уже много лет заботится о безопасности на ЧАЭС, а строительство объекта "Укриття" стало важным для всего мира.

Фото: Как выглядит зона отчуждения сегодня (РБК-Украина/Виталий Носач)

Специалисты заявляют о том, что эта уникальная конструкция не имеет мировых аналогов и является результатом мощной работы профессиональных инженеров и строителей.

Сейчас НБК Чернобыльской АЭС считается крупнейшей из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций. Ее длина составляет 165 метров, высота – 110 метров, ширина – 260 метров, а общий вес – 36,2 тысяч тонн.

Фото: Ежегодно в Украине вспоминают погибших во время ликвидации Чернобыльской катастрофы (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, совсем недавно в Чернобыльской зоне обнаружили редкое животное и показали ее фото.

Кроме того, мы писали и о том, как живут животные в зоне отчуждения без людей. Как оказалось, без вмешательства людей в природу животные чувствуют себя гораздо лучше.