33 роки після трагедії: як виглядає ЧАЕС сьогодні (фоторепортаж)

33 роки тому сталася Чорнобильська катастрофа, яка сколихнула увесь світ
26 квітня 2019 року – 33-тя річниця Чорнобильської катастрофи. Це трагедія, яку пам’ятатимуть по всьому світу. Для багатьох вона стала символом того, як важливо берегти все, до чого торкається людина. У цю річницю людям вкотре нагадують про те, яке важливо не допустити подібної трагедії знову.
Як виглядає ЧАЕС зараз, після 33 років із дня жахливої катастрофи? Журналісти Styler побували у зоні відчуження і підготували фоторепортаж.
Як змінилася ЧАЕС за ці роки?
У переддень річниці катастрофи в Чорнобилі на головному безпековому об’єкті зони відчуження – новому безпечному конфайнменті була завершена тестова 72-годинна експлуатація. Її завданням було перевірити функціонування всіх систем.
Журналістам показали, як виглядає об’єкт зараз.
Експерти заявляють, що вже зараз можна говорити про повну готовність цього об’єкту до переходу на етап дослідно-промислової експлуатації після того, як будуть отримані всі потрібні дозволи.
Така експлуатація буде тривати не більше одного року.
Потім ЧАЕС дадуть ліцензію і вона перейде до експлуатації НБК, а нестабільні конструкції об’єкту "Укриття" будуть демонтовані.
Нагадаємо, у 2016 році завершилося будівництво об’єкту "Укриття".
Його будували над зруйнованим 4-м енергоблоком. Це стало справді історичним кроком до того, щоб покращити екологічну безпеку у зоні відчуження та в світі в цілому.
До речі, світова спільнота вже багато років дбає про безпеку на ЧАЕС, а будівництво об'єкту "Укриття" стало важливим для всього світу.
Фото: Як виглядає зона відчуження сьогодні (РБК-Україна/Віталій Носач)
Фахівці заявляють про те, що ця унікальна конструкція не має світових аналогів і є результатом потужної роботи професійних інженерів та будівельників.
Зараз НБК Чорнобильської АЕС вважається найбільшою із коли-небудь збудованих рухомих наземних конструкцій. Її довжина складає 165 метрів, висота – 110 метрів, ширина – 260 метрів, а загальна вага – 36,2 тисяч тон.
Фото: Щороку в Україні згадують загиблих під час ліквідації Чорнобильської катастрофи (РБК-Україна/Віталій Носач)
Нагадаємо, зовсім недавно у Чорнобильській зоні виявили рідкісну тварину та показали її фото.
Крім того, ми писали й про те, як живуть тварини у зоні відчуження без людей. Як виявилося, без втручання людей у природу тварини почуваються набагато краще.