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31 жовтня: чому цей день небезпечний і що робити категорично не можна

Яке свято 31 жовтня (Getty Images)
Автор: Styler

31 жовтня православні віруючі вшановують пам'ять преподобного Никодима та преподобного Спиридона. Вони жили у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври у XII столітті.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції 31 жовтня

Обидва святі прославилися тим, що творили чудеса. Якось спалахнула піч, і вони змогли загасити вогонь, залишившись при цьому неушкодженими. Після цього випадку у народі преподобних Никодима та Спиридона почали почитати як охоронців будинку від пожежі.

Народні прикмети сьогодення

  • Якщо сьогодні сонячна та ясна погода, то найближчими днями варто очікувати сильний вітер
  • Якщо голосно цвірінькають горобці, то буде тепла погода.
  • Якщо горобців не чути, значить похолодає
  • Якщо ведмідь спорудив барліг на пагорбі, то навесні почнеться сильна повінь
  • Якщо снігур співатиме, значить скоро настане зима

Що не можна робити сьогодні

Намагайтеся ні з ким не сваритися і не вступати в конфлікти, оскільки цього дня ворог може вас наврочити.

Також заборонялося піднімати гудзик, який відлетів з одягу.

День ангела сьогодні відзначають : Олександр, Олексій, Анатолій, Артемій, Василь, Всеволод, Герман, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сергій, Степан, Трохим, Федір, Яків.

 

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на 2024 рік.

Також ми розповідали, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.

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