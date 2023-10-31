31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя

Традиции 31 октября

Оба святых прославились тем, что сотворяли чудеса. Однажды загорелась печь, и они смогли потушить огонь, оставшись при этом невредимыми. После этого случая в народе преподобных Никодима и Спиридона начали почитать как хранителей дома от пожара.

Народные приметы сегодняшнего дня

Если сегодня солнечная и ясная погода, то в ближайшие дни стоит ожидать сильный ветер

Если громко чирикают воробьи, то будет теплая погода

Если воробьев не слышно, значит похолодает

Если медведь соорудил берлогу на возвышенности, то весной начнется сильное половодье

Если снегирь будет петь, значит скоро наступит зима



Что нельзя делать сегодня

Старайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, так как в этот день недруг может вас сглазить.

Также запрещалось поднимать пуговицу, которая отлетела из одежды.

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.