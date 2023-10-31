31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя

31 октября православные верующие чтят память преподобного Никодима и преподобного Спиридона. Они жили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в XII веке.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Оба святых прославились тем, что сотворяли чудеса. Однажды загорелась печь, и они смогли потушить огонь, оставшись при этом невредимыми. После этого случая в народе преподобных Никодима и Спиридона начали почитать как хранителей дома от пожара.
Старайтесь ни с кем не ссориться и не вступать в конфликты, так как в этот день недруг может вас сглазить.
Также запрещалось поднимать пуговицу, которая отлетела из одежды.
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Трофим, Федор, Яков.
Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.
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