31 січня: чому цей день небезпечний і що категорично не можна робити

Важливі традиції наших предків

Здавна Микиту називали хранителем від вогню, блискавок і надто спекотного сонця. Вважалося, що свого часу цей святий міг своїми молитвами не лише загасити пожежу, а й уберегти від посухи влітку.

Якщо у цю дату траплялася пожежа, то наші предки вірили, що це підступи вогняних бісів та чаклунів.

Святий Микита проповідував християнство, жив скромно, постійно молився за оточуючих, робив велику кількість добрих справ. Тому, щоб вшанувати його пам'ять, потрібно обов'язково зробити щось добре, тоді добро повернеться вам сторицею.

Вважається, що дата сприяє сваркам між людьми. Цим раніше користувалися жінки невірних чоловіків, щоб змовами та молитвами розірвати порочний зв'язок та повернути чоловіка до сім'ї та дітей. Робили це за допомогою нового гребеня, якому ламали зуби, вимовляючи змови.

Найкраща справа, яку ви можете зробити сьогодні, це провести її з сім'єю. Кажуть, якщо зібратися всім разом, родина буде дружною, а сварок не буде цілий рік.

Прикмети 31 січня

Вдень видно іній - уночі снігу не буде, буде ясно; ясна ніч – наступного дня буде сонячно;

Вогонь у печі горить червоним полум'ям - до морозу; "Білий" вогонь - прикмета того, що буде відлига та рання весна; піч погано топиться, а дрова горіти не хочуть - чекайте тепла;

Ворони голосно кричать - прикмета того, що буде хуртовина або снігова буря.

Що категорично не можна робити сьогодні

Виходити з дому без особливої потреби, особливо пізно ввечері.

Братись за серйозну фізичну роботу.

Відмовляти тим, хто потребує допомоги.

Працювати із гострими предметами, адже можна травмуватися.

Брехати близьким, а також сваритися.

День ангела сьогодні відзначають:

Віктор, Микита, Богдан, Кір, Іван, Опанаса, Феоктиста, Ілля, Клавдій, Кірей, Пахом, Вікторія.