31 января: почему этот день опасен и что категорически нельзя делать

31 января, в последний день января, православные в Украине вспоминают о святителе Никите.
О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Издавна Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и уберечь от засухи летом.
Если в эту дату случался пожар, то наши предки верили, что это происки огненных бесов и колдунов.
Святой Никита проповедовал христианство, жил скромно, постоянно молился об окружающих, совершал большое количество добрых дел. Поэтому, чтобы почтить его память, нужно обязательно сделать что-нибудь хорошее, тогда добро вернется вам сторицей.
Считается, что дата способствует ссорам между людьми. Этим раньше пользовались женщины неверных мужчин, чтобы заговорами и молитвами разорвать порочную связь и вернуть мужа к семье и детям. Делали это с помощью нового гребня, которому ломали "зубы", произнося заговоры.
Лучшее дело, которое вы можете совершить сегодня, это провести его с семьей. Говорят, если собраться всем вместе, семья будет дружна, а ссор не будет целый год.
Днем виден иней - ночью снега не будет, будет ясно; ясная ночь – на следующий день будет солнечно;
Огонь в печи горит красным пламенем – к морозу; "Белый" огонь – примета того, что будет оттепель и ранняя весна; печь плохо топится, а дрова гореть не хотят – ждите тепла;
Вороны громко кричат – примета того, что будет метель или снежная буря.
Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Афанасия, Феоктиста, Илья, Клавдий, Кирей, Пахом, Виктория.
Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.
Читайте также о том, когда по новому календарю праздновать Сретение.