31 мая: что можно и нельзя делать в этот день, приметы
31 мая – день памяти мученика Феодота Анкирского, мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и Кристины, мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Еврасии, Матроны и Иулии, Память святых.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
Феодот и девы, которые избрали для себя Иисуса небесным женихом, жили в III веке в городе Анкире Галатийской. Феодот был владельцем небольшой корчмы и гостиницы. Во времена гонений ни христиан при императоре Диоклетиане правителем Анкиры поставили Феотекна, который приказал всех христиан подвергать мукам и казни.
Этот день знаменовал собой проводы красавицы весны и встречу жаркого лета. Если май был очень теплым и даже жарким, то сезон купания в открытых водоемах начинался раньше – еще в конце весны, а если ненастным, тогда позже – в июне месяце.
В этот день накрывались пышные столы, на которых яства стояли в изобилии. Крестьяне сами угощались и потчевали гостей. Главным блюдом праздничного стола считался румяный пирог круглой формы, а начинка у него была из молодого зеленого лука с вареным яйцом. Он считался символом весны, форма пирога собой напоминает круглый диск солнца, начинка – весеннюю зелень. Перед тем, как его есть хозяин дома читал в слух слова благодарности:
Приметы на 31 мая
- Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю;
- кукушка долго кукует – в ближайшее время будут теплые дни;
- дуб распустил листья раньше ясеня - лето будет засушливым.
Что нельзя делать в этот день
- В эту дату запрещено работать.
- Отказывать бездомным и беспомощным.
- Начинать что-то новое, увольняться с работы или переходить на новую.
- Чинить обувь и одежду.
- Стричь волосы и ногти.
- Нельзя выбрасывать остатки со стола.
Как мы ранее писали, у украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне.
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