31 мая: что можно и нельзя делать в этот день, приметы

Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.

Феодот и девы, которые избрали для себя Иисуса небесным женихом, жили в III веке в городе Анкире Галатийской. Феодот был владельцем небольшой корчмы и гостиницы. Во времена гонений ни христиан при императоре Диоклетиане правителем Анкиры поставили Феотекна, который приказал всех христиан подвергать мукам и казни.

Этот день знаменовал собой проводы красавицы весны и встречу жаркого лета. Если май был очень теплым и даже жарким, то сезон купания в открытых водоемах начинался раньше – еще в конце весны, а если ненастным, тогда позже – в июне месяце.

В этот день накрывались пышные столы, на которых яства стояли в изобилии. Крестьяне сами угощались и потчевали гостей. Главным блюдом праздничного стола считался румяный пирог круглой формы, а начинка у него была из молодого зеленого лука с вареным яйцом. Он считался символом весны, форма пирога собой напоминает круглый диск солнца, начинка – весеннюю зелень. Перед тем, как его есть хозяин дома читал в слух слова благодарности:

Приметы на 31 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

листья дуба полностью распустились – к хорошему урожаю;

кукушка долго кукует – в ближайшее время будут теплые дни;

дуб распустил листья раньше ясеня - лето будет засушливым.

Что нельзя делать в этот день