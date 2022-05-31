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31 травня: що можна і не можна робити в цей день, прикмети

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Вівторок 31 травня 2022 06:01
31 травня: що можна і не можна робити в цей день, прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

31 травня - день пам'яті мученика Феодота Анкірського, мучеників Петра, Діонісія, Андрія, Павла і Христини, мучениць семи дів: Олександри, Текуси, Клавдії, Фаїни, Єврасії, Матрони і Іулії, Пам'ять святих.

Що можна і не можна робити в цю дату, традиції, основні прикмети - читайте далі в матеріалі Styler.

Феодот і діви, які обрали для себе Ісуса небесним нареченим, жили в III столітті в місті Анкірі Галатійської. Феодот був власником невеликої корчми і готелю. За часів гонінь ні християн при імператорі Діоклетіані правителем Анкіри поставили Феотекна, який наказав всіх християн піддавати муках і страти.

Цей день знаменував собою проводи красуні весни і зустріч спекотного літа. Якщо травень був дуже теплим і навіть спекотним, то сезон купання у відкритих водоймах починався раніше – ще в кінці весни, а якщо непогожим, тоді пізніше – в червні місяці.

У цей день накривалися пишні столи, на яких страви стояли в достатку. Селяни самі пригощалися і пригощали гостей. Головною стравою святкового столу вважався рум'яний пиріг круглої форми, а начинка у нього була з молодого зеленої цибулі з вареним яйцем. Він вважався символом весни, форма пирога собою нагадує круглий диск Сонця, начинка – весняну зелень. Перед тим, як його їсти господар будинку читав в слух слова подяки:

Прикмети на 31 травня

  • З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
  • листя дуба повністю розпустилися - до хорошого врожаю;
  • Зозуля довго кує - найближчим часом будуть теплі дні;
  • дуб розпустив листя раніше ясена - літо буде посушливим.

Що не можна робити в цей день

  • У цю дату заборонено працювати.
  • Відмовляти бездомним і безпорадним.
  • Починати щось нове, звільнятися з роботи або переходити на нову.
  • Лагодити взуття та одяг.
  • Стригти волосся і нігті.
  • Не можна викидати залишки зі столу.

Як ми раніше писали, в українців через війну буде менше вихідних у червні.

Читайте також, календар церковних свят на Червень 2022, які важливі дати і чи будуть додаткові вихідні.

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