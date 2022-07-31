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31 июля: что нельзя делать в этот особенный день, кого поздравить с именинами

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

31 июля православный мир вспоминает о святом Емилиане.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Емилиан был простым рабом уважаемого сановника города Доростола Мизийской области. В 363 году в город прибыл игемон с приказом императора Юлиана Отступника истребить всех христиан. Емилиан сильно разозлился. Он проник ночью в языческий храм, разбил идолов и опрокинул алтари. Затем незаметным отправился домой.

Когда он узнал, что за его преступление избивают невинного старца, то бросился на место истязания и признался. Емилиана долго избивали, после чего отправили на костер. Но огонь не причинил ему вреда. Зато языки пламени разлетались далеко и палили язычников. Как только огонь угас, Емилиан лег на горячие угли, помолился и предал душу Господу.

На Руси Емилиана называли Емельяном или Омельяном. К этому дню, как правило, заканчивали жатву, наступало время непродолжительного отдыха перед следующими хозяйственными работами. В полях нередко служили молебен, чтобы благословить следующий урожай, а крестьяне окропляли святой водой серпы.

В народе принято было весь день работать в поле, а вечером обязательно сходить в баню. Причем парились в этот день обязательно вениками, связанными из стеблей ржи - люди верили, что они отличаются целебной силой именно 31 июля.

Главные приметы этого дня

  • На березах к 31 июля появились желтые листья на нижних ветках - осень наступит поздно и будет теплой. Пожелтели листья на верхних ветках - осень придет рано.
  • Какая погода стоит в последние два дня июля, такой стоит ждать и осенью.
  • Пауки активно плетут сети - надолго установится сухая погода.
  • На Омельяна жара - декабрь будет холодный.
  • На елке шишки в основном на верхушке- морозы начнутся не раньше января.

Что запрещено делать в эту дату

  • В Омельянов день нельзя выходить за порог после захода солнца - якобы в это время по улицам разгуливает нечистая сила и ищет себе жертву.
  • Нельзя также подметать или пылесосить пол - вместе с пылью можно вымести из дома удачу и благополучие.
  • 31 июля считается неудачным днем для того, чтобы брать деньги в долг или возвращать ранее занятые суммы.

Кто празднует именины

День ангела отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян.

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