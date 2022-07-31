31 июля: что нельзя делать в этот особенный день, кого поздравить с именинами

31 июля православный мир вспоминает о святом Емилиане.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и кого поздравить с Днем ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Емилиан был простым рабом уважаемого сановника города Доростола Мизийской области. В 363 году в город прибыл игемон с приказом императора Юлиана Отступника истребить всех христиан. Емилиан сильно разозлился. Он проник ночью в языческий храм, разбил идолов и опрокинул алтари. Затем незаметным отправился домой.
Когда он узнал, что за его преступление избивают невинного старца, то бросился на место истязания и признался. Емилиана долго избивали, после чего отправили на костер. Но огонь не причинил ему вреда. Зато языки пламени разлетались далеко и палили язычников. Как только огонь угас, Емилиан лег на горячие угли, помолился и предал душу Господу.
На Руси Емилиана называли Емельяном или Омельяном. К этому дню, как правило, заканчивали жатву, наступало время непродолжительного отдыха перед следующими хозяйственными работами. В полях нередко служили молебен, чтобы благословить следующий урожай, а крестьяне окропляли святой водой серпы.
В народе принято было весь день работать в поле, а вечером обязательно сходить в баню. Причем парились в этот день обязательно вениками, связанными из стеблей ржи - люди верили, что они отличаются целебной силой именно 31 июля.
День ангела отмечают владельцы таких имен: Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян.
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