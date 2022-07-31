31 липня: що не можна робити в цей особливий день, кого привітати з іменинами

Еміліан був простим рабом шанованого сановника міста Доростола Мізійської області. У 363 році в місто прибув ігемон з наказом імператора Юліана Відступника винищити всіх християн. Еміліан сильно розлютився. Він проник вночі в язичницький храм, розбив ідолів і перекинув вівтарі. Потім непомітним відправився додому.

Коли він дізнався, що за його злочин б'ють невинного старця, то кинувся на місце катування і зізнався. Еміліана довго били, після чого відправили на багаття. Але вогонь не заподіяв йому шкоди. Зате язики полум'я розліталися далеко і палили язичників. Як тільки вогонь згас, Еміліан ліг на гаряче вугілля, помолився і зрадив душу Господу.

На Русі Еміліана називали Омеляном або Омеляном. До цього дня, як правило, закінчували жнива, наставав час нетривалого відпочинку перед наступними господарськими роботами. У полях нерідко служили молебень, щоб благословити наступний урожай, а селяни окропляли святою водою серпи.

У народі прийнято було весь день працювати в полі, а ввечері обов'язково сходити в лазню. Причому парилися в цей день обов'язково віниками, пов'язаними зі стебел жита - люди вірили, що вони відрізняються цілющою силою саме 31 липня.

Головні прикмети цього дня

На березах до 31 липня з'явилися жовте листя на нижніх гілках - осінь настане пізно і буде теплою. Пожовкло листя на верхніх гілках - осінь прийде рано.

Яка погода стоїть в останні два дні липня, такий варто чекати і восени.

Павуки активно плетуть мережі - надовго встановиться суха погода.

На Омеляна спека - грудень буде холодний.

На ялинці шишки в основному на верхівці - морози почнуться не раніше січня.

Що заборонено робити в цю дату

В Омельянів день не можна виходити за поріг після заходу сонця - нібито в цей час вулицями розгулює нечиста сила і шукає собі жертву.

Не можна також підмітати або пилососити підлогу - разом з пилом можна вимести з дому удачу і благополуччя.

31 липня вважається невдалим днем для того, щоб брати гроші в борг або повертати раніше зайняті суми.

Хто святкує іменини

День ангела відзначають власники таких імен: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян.