31 августа: строгие запреты в этот особенный день, приметы, у кого именины

31 августа христиане восточного обряда чествуют мучеников братьев Флора и Лавра, которые жили во II веке в Византии, а позже переселились в Иллирию. В народе праздник известен под названием Досевки, а еще - Лошадиный праздник, так как на землях Киевской Руси-Украины считалось, что скот находится под покровительством именно этих святых.
Какие традиции и приметы связаны с этим праздником, что было принято делать и какие запреты бытовали в эту дату - читайте в материале ниже.
Как гласят церковные предания, братья были строителями, и во время одного несчастного случая помогли исцелиться юноше. Полученную за свою работу плату они раздавали малоимущим, сами же придерживались строгого поста, активно проповедовали христианство.
Братья пострадали за Веру, и были казнены местным правителем вместе с другими христианами. При этом он приказал бросить Флора и Лавра в пустой колодец, и после засыпать землей. Мощи святых были позднее обнаружены нетленными, и перевезены в Константинополь.
По легенде, мученики были обучены искусству управлять лошадьми Архангелом Михаилом. В многих храмах и музеях сохранились иконы святых Флора и Лавра с изображением лошадей.
В Киеве на Подоле в честь святых Флора и Лавра был построен Флоровский монастырь (XVI век). Гетман Петр Сагайдачный в конце своей жизни предоставил средства на строительство новой церкви при этом монастыре.
Вознесенский Флоровский женский монастырь в Киеве построен в честь святых мучеников Флора и Лавра (фото: uk.wikipedia.org)
В этот день в старину было принято особо ухаживать за лошадьми. Животных на Фролов день чистили, заботливо мыли, запрещалось их использовать для труда, гриву коней украшали лентами, кормили самым свежим овсом и сеном. Также коней поили из своих шапок, куда клали серебряную монету - считалось, что тогда животное любое несчастье обойдет стороной.
Священники кропили лошадей святой водой. Также бытовал обычай прогонять животных через "живой" огонь, добытый трением. Верили, что таким образом от коня отгоняли болячки и залечивали все болезни.
Добавим, что 31 августа также было принято на кострах во дворе дома жечь костры из сухой полыни, таким образом отводя нечисть от своего жилища.
А еще из полыни плели венки, которые затем нужно было повесить в доме над входной дверью. Делали это вот с какой целью: если в течение дня такой венок упадет, то на хозяев кто-то наводит порчу.
Также 31 августа хозяйки пекли печенье в форме подковы или в виде лошадей с двумя головами.
Было принято в эту дату угощать малоимущих продуктами и помогать им с работой. Считалось, что такая щедрость должна окупиться сторицей.
Строгий запрет связан с любыми ссорами в семьях и между близкими людьми - это считалось очень плохой приметой. А тем, кто забудет разлады и отпустит обиды, войдет в осень с чистым сердцем - будет улыбаться удача и в дом придет достаток.
Важные запреты в эту дату связаны, конечно же, с лошадьми и скотиной. 31 августа запрещено использовать этих животных для своих нужд.
Считалось дурной приметой резать волосы в этот день - бытовало суеверие, что в противном случае можно лишиться силы и плодородия.
31 августа именины отмечают Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.
Если в этот день лошади ведут себя неспокойно и бьют копытами - скоро ухудшится погода.
Если в небе низкие облака - жди непогоды.
Если до 31 августа не удалось посеять рожь - в следующем году будет плохой урожай.
Напомним, ранее мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.
А также перед этим рассказывали про светские праздники в первый месяц осени.