31 серпня: суворі заборони в цей особливий день, прикмети, у кого іменини

Як Флор і Лавр стали покровителями коней. Історія свята

Як свідчать церковні перекази, брати були будівельниками, і під час одного нещасного випадку допомогли зцілитися юнакові. Отриману за свою роботу плату вони роздавали незаможним, самі ж дотримувалися суворого посту, активно проповідували християнство.

Брати постраждали за Віру, і були страчені місцевим правителем разом з іншими християнами. При цьому він наказав кинути Флора і Лавра в порожній колодязь, і після засипати землею. Мощі святих були пізніше виявлені нетлінними, і перевезені до Константинополя.

За легендою, мученики були навчені мистецтва керувати кіньми Архангелом Михаїлом. У багатьох храмах і музеях збереглися ікони святих Флора і Лавра із зображенням коней.

У Києві на Подолі на честь святих Флора і Лавра був побудований Флорівський монастир (XVI століття). Гетьман Петро Сагайдачний наприкінці свого життя надав кошти на будівництво нової церкви при цьому монастирі.

Вознесенський Флорівський жіночий монастир у Києві побудований на честь святих мучеників Флора і Лавра (фото: uk.wikipedia.org)

Традиції свята на честь мучеників Флора і Лавра

У цей день за старих часів було заведено особливо доглядати за кіньми. Тварин на Фролів день чистили, дбайливо мили, заборонялося їх використовувати для праці, гриву коней прикрашали стрічками, годували найсвіжішим вівсом і сіном. Також коней поїли зі своїх шапок, куди клали срібну монету - вважалося, що тоді тварину будь-яке нещастя обійде стороною.

Священики кропили коней святою водою. Також побутував звичай проганяти тварин через "живий" вогонь, видобутий тертям. Вірили, що таким чином від коня відганяли болячки та заліковували всі хвороби.

Додамо, що 31 серпня також було заведено на вогнищах у дворі хати палити багаття з сухого полину, таким чином відводячи нечисть від своєї оселі.

А ще з полину плели вінки, які потім потрібно було повісити в будинку над вхідними дверима. Робили це ось з якою метою: якщо протягом дня такий вінок впаде, то на господарів хтось наводить пристріт

Також 31 серпня господині пекли печиво у формі підкови або у вигляді коней з двома головами.

Було прийнято в цю дату пригощати незаможних продуктами та допомагати їм з роботою. Вважалося, що така щедрість повинна окупитися сторицею.

Що заборонялося робити 31 серпня

Сувора заборона пов'язана з будь-якими сварками в сім'ях і між близькими людьми - це вважалося дуже поганою прикметою. А тим, хто забуде розлади та відпустить образи, увійде в осінь з чистим серцем - буде посміхатися удача і в домівку прийде достаток.

Важливі заборони в цю дату пов'язані, природньо, з кіньми та худобою. 31 серпня заборонено використовувати цих тварин для своїх потреб.

Вважалося поганою прикметою різати волосся в цей день - існувало марновірство, що в іншому випадку можна втратити сили й родючість.

У кого День ангела

31 серпня іменини відзначають Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Іван, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михайло, Софрон, Уляна, Фрол.

Основні прикмети 31 серпня

Якщо в цей день коні поводяться неспокійно і б'ють копитами - скоро погіршиться погода.

Якщо в небі низькі хмари - чекай на негоду.

Якщо до 31 серпня не вдалося посіяти жито - наступного року буде поганий урожай.