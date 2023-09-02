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"30% ймовірність дощу". Ви здивуєтеся, що насправді означає це в прогнозі погоди

Чи показує правду погода в телефоні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Ви, напевно ж, помічали, що ймовірність дощу часто вимірюють у відсотках. Наприклад, ймовірність опадів на завтра 30%. Але насправді це означає зовсім не те, що ви думаєте.

Це помітили користувачі соціальної мережі TikTok.

Що означає "30% ймовірність дощу"

Коли метеорологи вказують ймовірність дощу у відсотках, вони насправді вказують так звану "ймовірність опадів".

Вона розраховується шляхом множення двох цифр разом, виражених як "C" (наскільки "впевнений" метеоролог у тому, що буде дощ) і "A" (масштаб території, де буде дощ).

Обидва значення виражають у відсотках, але в десятих частинах, тобто 0,2 для 20%, 0,5 для 50% і 1 для 100%.

Наприклад, метеоролог може бути на 50% упевнений, що на 60% території піде дощ. Таким чином це буде 0,5 x 0,6 = 0,3 чи 30%.

У прогнозах погоди пишуть чи називають ось цю цифру ймовірності, але ми не дізнаємося для якої кількості території розрахунки справдяться.

Експерт Метеослужби каже, що відсоток дощу означає ймовірність дощу в цей час для певного місця.

Таким чином, 60% означає 60% шансів дощу, а 40% шансів сухої погоди.

 

@metoffice 30% chance of rain? #Edutok #LearnOnTikTok #Rain @scarlettmoffatt @ladbible original sound - Met Office

 

 

Раніше ми розповідали, чому термометр на вулиці та застосунок у телефоні показують різну температуру.

Читайте також, якою буде погода на вихідних в Україні.

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