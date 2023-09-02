"30% вероятность дождя". Вы удивитесь, что на самом деле означает это в прогнозе погоды

Что означает "30% вероятность дождя"

Когда метеорологи указывают вероятность дождя в процентах, они на самом деле указывают так называемую "вероятность осадков".

Она рассчитывается путем умножения двух цифр вместе, выраженных как "C" (насколько "уверен" метеоролог о том, что будет дождь) и "A" (масштаб территории, где будет дождь).

Оба значения выражают в процентах, но в десятых частях, то есть 0,2 для 20%, 0,5 для 50% и 1 для 100%.

К примеру, метеоролог может быть на 50% уверен, что на 60% территории пойдет дождь. Таким образом, это будет 0,5 x 0,6 = 0,3 или 30%.

В прогнозах погоды пишут или называют эту цифру вероятности, но мы не узнаем для какого количества территории расчеты оправдаются.

Эксперт Метеослужбы говорит, что процент дождя означает вероятность дождя в это время для определенного места.

Таким образом, 60 % означает 60 % шансов дождя, а 40 % шансов сухой погоды.