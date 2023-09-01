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Дощі накриють частину України, а спека потроху спадає: прогноз погоди на вихідні

П'ятниця 01 вересня 2023 15:40
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Дощі накриють частину України, а спека потроху спадає: прогноз погоди на вихідні Фото: прогноз погоди на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні місцями очікується дощова погода з грозами. При цьому температура повітря почне потроху спадати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.

Погода у суботу

Найближчої ночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, а вдень у західних областях місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза. На решті території країни буде без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +9 +14 градусів, а вдень +22 +27. При цьому на півдні та сході країни вночі буде +15 +20 градусів, а вдень +25 +30.

Погода у неділю

3 вересня в західних, а вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями й в Київській областях очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами.

Температура повітря буде такою ж, як і 2 вересня.

Погода у понеділок

4 вересня в більшості областей прогнозуються короткочасні дощі та грози. Температура повітря суттєво не зміниться.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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