30 серпня: яке церковне свято сьогодні, чому не можна міняти постіль

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

Святий Олександр жив у IV столітті і був відомим захисником православної церкви. Він боровся проти аріанства, яке заперечувало божественність Ісуса Христа та поширилося у Візантійській імперії.

Олександр служив разом зі святим Митрополитом Митрофаном, а після його смерті у 326 році став патріархом Константинопольським. Відомий своєю добротою і мирним характером, він здобув повагу серед християн і навіть язичників. Помер у старості приблизно у 337 році.

Святий Олександр (зображення: mefodiy.org.ua)

Святий Іван Златоуст (бл. 347-407) був одним із найвідоміших патріархів Константинополя і належав до трьох святителів разом зі святими Василієм Великим та Григорієм Богословом. Народився в Антіохії, де здобув чудову освіту.

Спершу жив як пустельник, але через проблеми зі здоров’ям повернувся до міста, де став дияконом і священником. У 398 році його обрали патріархом Константинопольським.

Святий Іван прославився своїми проповідями, в яких засуджував зловживання серед духовенства та багатих. Це викликало конфлікти з імператрицею Євдоксією та іншими впливовими особами, через що його неодноразово виганяли з Константинополя.

Іван Златоуст помер у вигнанні в 407 році. Його твори, зокрема тлумачення Святого Письма та літургійні тексти, мають великий вплив у християнській традиції.

Іван Золотоустий (зображення: mefodiy.org.ua)

Святий Павло Ісповідник жив у IV столітті та був патріархом Константинопольським під час конфлікту між православними та аріанами. Після смерті святого Олександра Павла обрали патріархом, але його служіння супроводжувалося постійною боротьбою. Аріани, за підтримки імператора Констанція II, не визнавали Павла і призначили на його місце Євсевія Нікомідійського.

Павла кілька разів виганяли з Константинополя, але він залишався вірним православній вірі. Зрештою, його заслали до Кукузу, де аріани задушили його у 350 році. За свою стійкість у вірі та страждання він отримав титул "Ісповідник".

Святий Павло (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 30 серпня

Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Грати в азартні ігри та карти

Пліткувати і наговорювати

Лінуватися та байдикувати

Вживати алкогольні напої.

Також не рекомендується цього дня міняти постільну білизну, адже тоді, за народними повір’ями, вам почнуть часто снитися жахіття.

Народні прикмети і традиції цього дня

Високо в небі літають птахи - осінь буде теплою і без опадів

Багато зірок уночі - наступного року буде багатий врожай

Бджоли почали ховатися у вулик на зимівлю - до ранньої зими

Горобина рясно вкрита ягодами - насувається затяжна злива

Їжак вирив нору на узліссі - цьогорічна зима буде теплою.

За старими повір’ями, побачити зорепад цього дня було нещасливим знаком. Люди вірили, що чим більше зірок впаде з неба, тим більше проблем може з'явитися в житті.

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Арсеній, Опанас, Олександр, Гавриїл, Григорій, Данило, Іван, Ігнатій, Павло, Петро, Федір, Леонід, Макар, Яків, Єлизавета.

За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Діви.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: