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Учасників творчого проєкту "МУР" мобілізували прямо перед початком вистави: що відомо

Четвер 19 вересня 2024 12:35
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Учасників творчого проєкту "МУР" мобілізували прямо перед початком вистави: що відомо Учасники "МУР" повідомили про мобілізацію членів команди (Фото: unsplash.com)
Автор: Любов Блажко

Технічний склад українського проєкту "МУР" мобілізували прямо перед початком вистави в Ужгороді. Це сталося у середу, 18 вересня.

Що про це відомо, розповідає РБК-Україна, проєкт Styler із посиланням на Instagram команди.

Деталі

"ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди перед виставою в Ужгороді. Зараз актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку приєднують до місцевої системи. Що робити далі по туру- ми не знаємо. Але ми дізнаємося. І вирішимо це питання. Вистава відбудеться за планом", - зазначили представники проєкту.

Учасників творчого проєкту &quot;МУР&quot; мобілізували прямо перед початком вистави: що відомо

Учасників "МУР" мобілізували (Фото: instagram.com/stories/myr_ukraine)

Пізніше вони повідомили, що їхні колеги, яких мобілізували, вже склали присягу, і всупереч непередбачуваним обставинам, які виникли, вистава все-таки відбулася.

"Усупереч тому, що ми були без технічної команди, своїми силами змогли побудувати все, хоч і із затримкою майже у дві години. Приносимо вибачення глядачам. Вистава відбулася. Вистава, яка нагадує, проти кого ми боремося й чому", - зазначили виконавці.

Учасників творчого проєкту &quot;МУР&quot; мобілізували прямо перед початком вистави: що відомо

Інші відомі деталі (Фото: instagram.com/stories/myr_ukraine)

Артисти творчого об'єднання "МУР" також поділилися фото та відео із заходу, який вдалося реалізувати, і який тепло зустріли глядачі.

Учасників творчого проєкту &quot;МУР&quot; мобілізували прямо перед початком вистави: що відомоУчасників творчого проєкту &quot;МУР&quot; мобілізували прямо перед початком вистави: що відомоУчасників творчого проєкту &quot;МУР&quot; мобілізували прямо перед початком вистави: що відомоУчасників творчого проєкту &quot;МУР&quot; мобілізували прямо перед початком вистави: що відомо

кадри з виступу (Фото: instagram.com/stories/myr_ukraine)

До слова, "МУР"- це творче українське об'єднання, яке знайомить глядачів з українською літературою. Один із співзасновників команди - Микола Шмундир, а однією з найвідоміших її робіт є альбом "Ти романтика".

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