30 років потому: як змінилася мама Кевіна з фільму "Сам удома"

Фільм "Сам удома" вперше з'явився на екранах у 1990 році! Він миттєво став культовим, зробивши Маколея Калкіна суперзіркою, як і багатьох інших акторів стрічки.

Кетрін О’Гара чудово впоралася з роллю матері Кевіна, створивши образ, що запам'ятався мільйонам.

Ця роль стала для неї знаковою, і, як і у випадку з Калкіним, принесла їй світову славу.

Кетрін О’Гара з Маколеєм Калкіним (фото: Кіноріум)

Проте, на відміну від очікувань, О’Гара не змогла досягти рівня зірки класу А. Після "Сам удома" вона так і не отримала ролей, які б принесли їй подібний успіх.

Незважаючи на те що її зірка не горить так яскраво, як у молодості, Кетрін продовжує активно зніматися, регулярно з'являється на публічних заходах і насолоджується життям.

Кетрін О’Гара (фото: Вікіпедія)

Вона щаслива у своєму першому і єдиному шлюбі з художником-постановником Бо Велшем. У подружжя двоє синів - Меттью і Люк.

Зараз О'Гарі 68 років, і вона не намагається приховати свій вік. Акторка приймає природні зміни, не ховає сивину і не прагне омолоджувальних процедур.

Кетрін О’Гара (фото: Кіноріум)

Її впевненість і гармонія із собою роблять її справжнім прикладом для наслідування!