30 лет спустя: как изменилась мама Кевина из фильма "Один дома"

Уже прошло более 30 лет с момента выхода культовой рождественской комедии "Один дома". Среди ярких персонажей фильма - мама Кевина, которую сыграла талантливая актриса Кэтрин О'Хара.
Ее роль стала незабываемой для миллионов зрителей во всем мире. Как же изменилась звезда за это время и чем занимается теперь? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Фильм "Один дома" впервые появился на экранах в 1990 году! Он мгновенно стал культовым, сделав Маколея Калкина суперзвездой, как и многих других актеров ленты.
Кэтрин О'Хара прекрасно справилась с ролью матери Кевина, создав образ, который запомнился миллионам.
Эта роль стала для нее знаковой, и, как и в случае с Калкиным, принесла ей мировую славу.
Кэтрин О'Гара с Маколеем Калкиным (фото: Кинориум)
Однако, в отличие от ожиданий, О'Хара не смогла достичь уровня звезды класса А. После "Один дома" она так и не получила ролей, которые бы принесли ей подобный успех.
Несмотря на то что ее звезда не горит так ярко, как в молодости, Кэтрин продолжает активно сниматься, регулярно появляется на публичных мероприятиях и наслаждается жизнью.
Кэтрин О'Гара (фото: Википедия)
Она счастлива в своем первом и единственном браке с художником-постановщиком Бо Уэлшем. У супругов двое сыновей - Мэттью и Люк.
Сейчас О'Хари 68 лет, и она не пытается скрыть свой возраст. Актриса принимает естественные изменения, не прячет седину и не стремится к омолаживающим процедурам.
Кэтрин О'Гара (фото: Кинориум)
Ее уверенность и гармония с собой делают ее настоящим примером для подражания!
Catherine O'Hara busted из ее Moira Rose четко рассчитывать на один последний час для удовлетворения текущих SUNDAY TIMES. Note the crow brooch! pic.twitter.com/sSV3rJ9zjp — Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 18 апреля 2021