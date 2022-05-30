30 мая: что нельзя делать в этот день, приметы, кто отмечает именины

30 мая православные чествуют память преподобной Евдокии.
Что можно и нельзя делать в эту дату, традиции, основные приметы - читайте далее в материале Styler.
Преподобная Евдокия родилась в 1353 году в княжеской семье. Ее отец, князь Суздальский Димитрий, и мать, княгиня Анна, воспитали дочь в послушании и любви к Богу. Когда девочке исполнилось 14 лет, они обвенчали ее с князем Московским Димитрием Донским. Молодые поженились по любви. Их союз привел к миру двух княжеств.
Главной опорой и поддержкой ее была любовь к Господу. Муж разделял с супругой милосердие, посты и молитвы.
С 1389 года, после смерти благоверного князя Димитрия от неизлечимой болезни, и по 1407 год Евфросиния воспитывала детей, возводила храмы и монастыри. Когда в последний год ее жизни ей привиделся архангел Михаил и оповестил о скорой кончине, она решила оставить престол и стать монахиней. Приняла постриг с именем Евдокия, прожила еще несколько месяцев и мирно отошла к Господу.
Наши предки верили, если в этот день погода ветреная, это к щедрому сбору меда. Пасеку во времена наших предков держали у себя многие, так как с медом готовили пахлаву, марципаны, пряники, коврижки, добавляли его в каши и создавали многие другие блюда.
В это время обычно разводилось множество ужей, поэтому люди старались на них не наступить, но гораздо страшнее было, если кто-то встретит гадюку.
Нельзя спорить с начальством, иначе на работе будут большие проблемы.
Плохой сон нельзя никому рассказывать, чтобы он не сбылся.
Не стоит обсуждать важные вопросы за столом, иначе будут разногласия.
Именины отмечают владельцы таких имен: Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.
Как мы ранее писали, у украинцев из-за войны будет меньше выходных в июне.
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