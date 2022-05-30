30 травня: що не можна робити в цей день, прикмети, хто відзначає іменини

Преподобна Євдокія народилася в 1353 році в князівській родині. Її батько, князь Суздальський Димитрій, і мати, княгиня Анна, виховали дочку в слухняності і любові до Бога. Коли дівчинці виповнилося 14 років, вони повінчали її з князем Московським Димитрієм Донським. Молоді одружилися по любові. Їх союз привів до миру двох князівств.



Головною опорою і підтримкою її була любов до Господа. Чоловік поділяв з дружиною милосердя, пости і молитви.



З 1389 року, після смерті благовірного князя Димитрія від невиліковної хвороби, і по 1407 рік Євфросинія виховувала дітей, зводила храми і монастирі. Коли в останній рік її життя їй привидівся архангел Михаїл і сповістив про швидку кончину, вона вирішила залишити престол і стати черницею. Прийняла постриг з ім'ям Євдокія, прожила ще кілька місяців і мирно відійшла до Господа.

Наші предки вірили, якщо в цей день погода вітряна, це до щедрого збору меду. Пасіку за часів наших предків тримали у себе багато, через те, що з медом готували пахлаву, марципани, пряники, пряники, додавали його в каші та створювали багато інших страв.

В цей час зазвичай розлучалося безліч вужів, тому люди намагалися на них не наступити, але набагато страшніше було, якщо хтось зустріне гадюку.

Головні прикмети цього дня

Якщо зацвіла калина, значить прийшла пора висаджувати розсаду у відкритий грунт.

Коли хтось назбирає букет квітучого бузку і принесе його додому, тому удача посміхнеться і в будинку благополуччя буде. Бо бузок в цей день наділяли магічними властивостями.

Якщо 30 травня зварити компот із сухофруктів і напоїти їм дитину, то малюк буде рости міцним і здоровим. Через те, що в такому напої дуже багато корисних речовин.

Коли в цей день погода стоїть ясна і сонячна, значить літо буде спекотним.

Якщо в цей день на вулиці похмуро, то це до дощового літа і хорошого врожаю грибів.

Що не можна робити 30 травня

Не можна сперечатися з начальством, інакше на роботі будуть великі проблеми.

Поганий сон не можна нікому розповідати, щоб він не збувся.

Не варто обговорювати важливі питання за столом, інакше будуть розбіжності.

Іменини відзначають власники таких імен: Адріан, Афанасій, Микола, Степан, Євдокія, Єфросинія.