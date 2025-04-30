30 квітня - щасливий день: що для нас готує доля і які поради дала астролог

Прогноз астропогоди на 30 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних втручань. Можливі хірургічні втручання та відвідування перукарні. Можливі ситуації вибору між добром і злом. У спілкуванні можуть проявлятись нерішучість і розгубленість", - радить Соловйова.

"Слідкуйте за своїми думками та словами аби зберегти впевненість у своїх силах. Позитивний настрій та віра в успіх допоможуть досягти бажаного результату. Робіть усе, покладаючись на інтуїцію, зібраність і зосередженість. Щасливий та радісний день.Час для пізнання та відкриття світу", - додала вона.

За словами астролога, цю середу пов'язано з читанням і навчанням. Добре наводити лад вдома, приймати гостей. Варто уникати голодування та паління.Приділіть увагу дітям, зустріньтесь з друзями. Добре займатись домашніми справами або відпочити у родинному колі.

"30 квітня - середа, день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх", - попередила експерт.

Цього дня слід остерігатися ризиків, до яких можуть привести обман чи шахрайство. Соловйова радить не планувати:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення необхідних платежів

з’ясування відносин з сусідами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки. Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - нагадала астролог.