30 апреля - счастливый день: что для нас готовит судьба и какие советы дала астролог

Прогноз астропогоды на 30 апреля

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических вмешательств. Возможны хирургические вмешательства и посещение парикмахерской. Возможны ситуации выбора между добром и злом. В общении могут проявляться нерешительность и растерянность", - советует Соловьева.

"Следите за своими мыслями и словами, чтобы сохранить уверенность в своих силах. Позитивный настрой и вера в успех помогут достичь желаемого результата. Делайте все, полагаясь на интуицию, собранность и сосредоточенность. Счастливый и радостный день. Время для познания и открытия мира", - добавила она.

По словам астролога, эта среда связана с чтением и обучением. Хорошо наводить порядок дома, принимать гостей. Стоит избегать голодания и курения, уделите внимание детям, встретьтесь с друзьями. Хорошо заниматься домашними делами или отдохнуть в семейном кругу.

"30 апреля - среда, день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения. Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их", - предупредила эксперт.

В этот день следует остерегаться рисков, к которым могут привести обман или мошенничество. Соловьева советует не планировать:

важные переговоры

заключение новых договоров

приобретение техники

важные командировки

сдачу экзаменов

проведение необходимых платежей

выяснение отношений с соседями.

"Для того, чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и так далее) или просто зажечь свечи. Потребляйте твердые сорта сыра. Будет уместным интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - напомнила астролог.