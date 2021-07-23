Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,14 гривен за доллар, курс в покупке до 27,12 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 31,95 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Курс НБУ

Курс доллара упал после двухдневного роста. Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 27,1915 гривен за 1 доллар (-0,049 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,2405 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение текущей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.